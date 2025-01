Imagini terifiante cu un pește care mușcă de cap o „sirenă“ sub privirile a zeci de copii / video viral

E vorba de o artistă acvatică din Rusia, cunoscută sub numele de Masha, care înota într-un acvariu din Parcul Pădurilor Primitive Xishuangbanna din sudul Chinei. Femeia a ajuns în fața peștelui, care a mușcat-o de cap, potrivit Daily Mail și NYPost.

În vârstă de 22 de ani, Masha a fost prinsă de pește de cap în timp ce zeci de spectatori, inclusiv copii, țipau terifiați.

Din fericire, Masha s-a eliberat rapid din gura peștelui și a ieșit la suprafață. Animalul i-a smuls ochelarii de protecție și a rănit-o la nivelul ochilor și gâtului.

Masha susține că angajatorul ei a forțat-o să se întoarcă în apă în ciuda faptului că suferea și a avertizat-o să nu distribuie imagini ale atacului, dar clipul a devenit rapid viral pe Douyin – versiunea TikTok în limba chineză.

Tânăra a primit despăgubiri de doar 100 de dolari în urma incidentului.

