O mașină a explodat în centrul Amsterdamului. Imagini tulburătoare cu un bărbat în flăcări

Poliția din Amsterdam a anunțat că explozia a avut loc în interiorul unei mașini, ceea ce a dus la un incendiu puternic. Martorii au descris scene de panică, în timp ce flăcările s-au extins rapid, iar oamenii din jur au încercat să se îndepărteze de locul incidentului, conform Reuters.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind un bărbat cu hainele în flăcări, aflat lângă o mașină mică roșie, cu geamurile sparte și cuprinsă de foc. Polițiștii au fost surprinși intervenind rapid pentru a stinge focul de pe bărbat, înainte de a-l reține.

Anchetatorii analizează circumstanțele exploziei, iar primele indicii sugerează că șoferul ar fi putut provoca incendiul în mod deliberat. Acesta se află acum în custodia poliției, iar autoritățile încearcă să determine motivele acțiunii sale.

Nu au fost raportate victime în afară de suspect, însă o mare parte din piață a fost evacuată pentru a permite specialiștilor să investigheze vehiculul.

Incidentul vine la doar o săptămână după un atac violent petrecut în apropierea Pieței Dam, în care un bărbat a rănit cinci persoane cu un cuțit. Suspectul acelui atac, un cetățean ucrainean de 30 de ani, a fost acuzat de autorități că ar fi acționat din motive teroriste.

Autoritățile olandeze analizează acum dacă există vreo legătură între cele două incidente și dacă explozia de joi are vreo motivație similară. Între timp, securitatea în centrul Amsterdamului a fost intensificată, iar ancheta este în plină desfășurare.

Man leaves burning car after explosion sets car on fire in Amsterdam. https://t.co/W2VtL5oiCf