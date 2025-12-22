€ 5.0881
Data publicării: 15:04 22 Dec 2025

Cutremur puternic în Papua Noua Guinee, luni
Autor: Ioan-Radu Gava

cutremur
 

Un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade s-a produs în zonele înalte din Papua Noua Guinee.

Un seism cu magnitudinea 6,5 s-a produs luni în zonele înalte din Papua Noua Guinee. Autorităţile nu au emis o avertizare de tsunami şi nu au raportat pagube imediate, transmit agenţia EFE și Agerpres.

Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS), care monitorizează activitatea seismică la nivel mondial, a indicat într-un raport preliminar că epicentrul cutremurului a fost localizat la 42,1 kilometri nord-est de Goroka, capitala provinciei Eastern Highlands.

Goroka, oraş cu o populaţie de aproximativ 25.000 de locuitori, este considerat un bastion al patrimoniului cultural din Papua Noua Guinee, găzduind comunităţi indigene şi festivaluri tradiţionale.

CITEȘTE ȘI                -               Două cutremure în România, duminică dimineață

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 110 kilometri, la 63,9 kilometri sud-est de Madang, un important port turistic, şi la aproximativ 200 de kilometri de Lae, al doilea cel mai populat oraş din ţară.

Autorităţile nu au raportat dacă seismul a provocat victime.

Papua Noua Guinee este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, una dintre zonele de pe planetă cu cea mai mare activitate seismică şi vulcanică, zguduită de aproximativ 7.000 de cutremure pe an, majoritatea de intensitate moderată.

Un alt cutremur, cu magnitudinea 6,6 grade, a fost resimţit în Lae la data de 7 octombrie, urmat trei zile mai târziu de un seism cu magnitudinea 6, produs în apele din largul insulei Bismarck, în nordul ţării. Niciunul dintre aceste cutremure nu s-a soldat cu victime sau pagube raportate de autorităţi.

La 26 februarie 2018, un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lăsat în urmă peste 100 de morţi şi peste o jumătate de milion de persoane fără adăpost în regiunea Highlands din Papua Noua Guinee. 

cutremur
papua noua guinee
