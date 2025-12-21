€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Două cutremure în România, duminică dimineață
Data publicării: 11:33 21 Dec 2025

Două cutremure în România, duminică dimineață
Autor: Bogdan Bolojan

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea
 

Două cutremure slabe au fost înregistrate duminică dimineaţă în zona seismică Vrancea, în judeţul Buzău.

Potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismele s-au produs la un interval de mai puţin de o oră şi au avut magnitudini reduse, fără să provoace pagube sau să fie resimțite de populație.

Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,6 şi s-a produs la ora locală 7:48, la o adâncime de 114,4 kilometri. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, într-un perimetru aflat la 50 de kilometri sud-est de municipiul Sfântu-Gheorghe, la 57 de kilometri est de Braşov, la 65 de kilometri vest de Focşani, la 66 de kilometri nord-vest de Buzău şi la aproximativ 80 de kilometri nord de Ploieşti. Datorită adâncimii mari, mişcarea tectonică a avut un impact redus la suprafaţă.

Cel de-al doilea seism a fost înregistrat la ora 08:27 şi a avut o magnitudine de 3,1. Cutremurul s-a produs la o adâncime şi mai mare, de 137,3 kilometri, fiind încadrat tot în zona Vrancea. Conform datelor INCDFP, epicentrul a fost situat la 55 de kilometri vest de Focşani, la 59 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 61 de kilometri nord-vest de Buzău, la 67 de kilometri est de Braşov şi la 84 de kilometri nord-est de Ploieşti.

Cutremure de sub 5 grade pe scara Richter în 2025 

Potrivit datelor oficiale, cele mai puternice cutremure înregistrate în acest an au avut magnitudinea de 4,4. Un astfel de seism a avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, iar un altul s-a produs pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Nici aceste evenimente nu au provocat pagube semnificative, însă au fost resimţite în mai multe localităţi din zonă, reamintind caracterul activ al regiunii Vrancea din punct de vedere seismic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Două cutremure în România, duminică dimineață
Publicat acum 30 minute
"Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Solstițiul de iarnă 2025, cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Publicat acum 1 ora si 22 minute
BANCUL ZILEI: Gelozia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close