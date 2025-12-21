Două cutremure în România, duminică dimineață

Potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismele s-au produs la un interval de mai puţin de o oră şi au avut magnitudini reduse, fără să provoace pagube sau să fie resimțite de populație.

Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,6 şi s-a produs la ora locală 7:48, la o adâncime de 114,4 kilometri. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, într-un perimetru aflat la 50 de kilometri sud-est de municipiul Sfântu-Gheorghe, la 57 de kilometri est de Braşov, la 65 de kilometri vest de Focşani, la 66 de kilometri nord-vest de Buzău şi la aproximativ 80 de kilometri nord de Ploieşti. Datorită adâncimii mari, mişcarea tectonică a avut un impact redus la suprafaţă.

Cel de-al doilea seism a fost înregistrat la ora 08:27 şi a avut o magnitudine de 3,1. Cutremurul s-a produs la o adâncime şi mai mare, de 137,3 kilometri, fiind încadrat tot în zona Vrancea. Conform datelor INCDFP, epicentrul a fost situat la 55 de kilometri vest de Focşani, la 59 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 61 de kilometri nord-vest de Buzău, la 67 de kilometri est de Braşov şi la 84 de kilometri nord-est de Ploieşti.

Cutremure de sub 5 grade pe scara Richter în 2025

Potrivit datelor oficiale, cele mai puternice cutremure înregistrate în acest an au avut magnitudinea de 4,4. Un astfel de seism a avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, iar un altul s-a produs pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Nici aceste evenimente nu au provocat pagube semnificative, însă au fost resimţite în mai multe localităţi din zonă, reamintind caracterul activ al regiunii Vrancea din punct de vedere seismic.