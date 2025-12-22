€ 5.0881
Aurul a atins un record istoric pe piețele financiare. Investitorii se refugiază în metalul prețios
Data actualizării: 10:07 22 Dec 2025 | Data publicării: 10:05 22 Dec 2025

Aurul a atins un record istoric pe piețele financiare. Investitorii se refugiază în metalul prețios
Autor: Alexandra Curtache

Aur. Valoare aur Foto: Unsplash - Aur
 

Aurul a atins un nou maxim istoric pe piețele internaționale: a depășit 130 de euro pe gram.

Cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4400 de dolari pe uncie (aproximativ 4080 de euro pentru 31 de grame) pe piaţa spot, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile şi al cererii ridicate, transmite Reuters.

Cotaţia aurului a crescut luni cu 1,4%, ajungând la 4.397,16 dolari pe uncie la ora 05:02 GMT, după ce puţin mai devreme a atins nivelul record de 4400,29 dolari.

Citește și: Misterul morții bijutierului din Trieste. Nicola Granieri trăia într-o locuință socială, dar avea 1 milion de euro cash în casă

În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu 3,3%, până la nivelul istoric ridicat de 69,44 dolari (64,3 euro).

Anul acesta, cotaţia aurului a urcat cu 67%, depăşind multiple recorduri şi "sărind" pentru prima dată pragurile de 3000 şi 4000 dolari pe uncie, şi se îndreaptă spre cel mai semnificativ avans anual începând din 1979. De asemenea, cotaţia argintului a urcat cu 138% până acum în acest an, depăşind aurul, pe fondul dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare.

Analiştii se aşteaptă la continuarea tendinţei de creştere a cotaţiei aurului până la 4427 dolari (aproximativ 4102 euro) pe uncie.

Intensificarea tensiunilor geopolitice şi comerciale a stimulat cererea de active refugiu în acest an, în timp ce băncile centrale au continuat să cumpere metalul preţios într-un ritm accelerat.

Deprecierea dolarului a sprijinit creşterea cotaţiei aurului

Pieţele financiare se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA să reducă de două ori dobânzile anul viitor, chiar dacă oficialii Fed au semnalat că sunt prudenţi în legătură cu politica monetară.

"Motivul pentru care investitorii cumpără aur şi ar trebui să cumpere aur este datorită calităţilor sale de diversificare. Acest sentiment este în stadii incipiente, iar aurul va fi din ce în ce mai acceptat ca parte integrantă a unui comportament investiţional prudent", a declarat Stephen Miller, consultant în strategii de investiţii la GSFM.

