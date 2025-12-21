Misterul morții bijutierului din Trieste. Nicola Granieri trăia într-o locuință socială, dar avea 1 milion de euro cash în casă

Bărbatul era un fost bijutier, dar a continuat să cumpere și să revândă aur și bijuterii și a păstrat peste un milion de euro în numerar și obiecte de valoare în casa sa. Anchetatorii se concentrează pe contactele victimei pentru a dezlega misterul, scrie presa din Italia.

Nicola Granieri locuia într-o unitate de locuințe sociale, din Trieste. În casă, păstra peste un milion de euro în numerar, aur și obiecte de valoare, unele dintre acestea dispărând după moartea sa. Acesta este încă un mister care înconjoară moartea comerciantului de bijuterii în vârstă de 73 de ani, găsit mort joia trecută la primul etaj al unei clădiri de pe Via Machlig, într-un caz care pare a fi o omucidere.

”Era un tip liniștit; l-am văzut doar urcând și coborând de pe scuter, câteva cuvinte politicoase și nimic mai mult”, spun vecinii.

Totuși, Nicola Granieri instalase camere de supraveghere și sisteme de alarmă cu senzori în locuința socială, conștient de pericolele de a avea toate acele obiecte de valoare în casă.

Avea 30 de ceasuri Rolex în casă. Atacatorii au furat ”doar câteva”

După cum relatează Il Piccolo, citând surse de investigație, cei care îl cunoșteau bine erau de fapt conștienți de afacerea sa de cumpărare de aur și poate că persoana care a intrat în casa lui joi și l-a ucis știa și ea acest lucru. Cu toate acestea, dintre toate acele obiecte de valoare, inclusiv 30 de ceasuri Rolex, doar câteva au fost furate. Mult mai multe au rămas în casă, fie din cauza alarmei, fie pentru că atacatorii aveau un alt obiectiv.

”Cumpăra și revindea aur și bijuterii. Era conștient de pericolul pe care îl reprezenta păstrarea tuturor acelor obiecte de valoare acasă, dar avea încredere în oamenii care făceau afaceri cu el”, a declarat un martor și prieten al victimei pentru cotidianul din Trieste.

Execuție la comandă?

Nicola Granieri a fost ucis cu un foc de armă în ceafă. O execuție - arată ipoteza anchetatorilor, care au găsit mobilă cu ușile deschise și golită, dulapuri în care se căutase, un seif forțat. În plus, se pare că și sistemul de alarmă fusese modificat. Rămâne totuși o enigmă de ce doar unele produse de valoare lipseau.

Este posibil totuși ca bijutierul din Trieste să fi știut că era în pericol. Recent, el spusese familiei și prietenilor că intenționează să părăsească Italia pentru totdeauna și să se mute în Thailanda.