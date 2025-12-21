€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Misterul morții bijutierului din Trieste. Nicola Granieri trăia într-o locuință socială, dar avea 1 milion de euro cash în casă
Data actualizării: 19:56 21 Dec 2025 | Data publicării: 19:53 21 Dec 2025

Misterul morții bijutierului din Trieste. Nicola Granieri trăia într-o locuință socială, dar avea 1 milion de euro cash în casă
Autor: Roxana Neagu

strada in trieste italia intunecata
 

Nicola Granieri a murit acolo unde a trăit, aparent, de pe o zi pe alta, în Trieste, într-o locuință socială. Dar odată cu moartea sa, s-a adâncit și misterul.

Bărbatul era un fost bijutier, dar a continuat să cumpere și să revândă aur și bijuterii și a păstrat peste un milion de euro în numerar și obiecte de valoare în casa sa. Anchetatorii se concentrează pe contactele victimei pentru a dezlega misterul, scrie presa din Italia

Nicola Granieri locuia într-o unitate de locuințe sociale, din Trieste. În casă, păstra peste un milion de euro în numerar, aur și obiecte de valoare, unele dintre acestea dispărând după moartea sa. Acesta este încă un mister care înconjoară moartea comerciantului de bijuterii în vârstă de 73 de ani, găsit mort joia trecută la primul etaj al unei clădiri de pe Via Machlig, într-un caz care pare a fi o omucidere.

”Era un tip liniștit; l-am văzut doar urcând și coborând de pe scuter, câteva cuvinte politicoase și nimic mai mult”, spun vecinii.

Totuși, Nicola Granieri instalase camere de supraveghere și sisteme de alarmă cu senzori în locuința socială, conștient de pericolele de a avea toate acele obiecte de valoare în casă.

Avea 30 de ceasuri Rolex în casă. Atacatorii au furat ”doar câteva”

După cum relatează Il Piccolo, citând surse de investigație, cei care îl cunoșteau bine erau de fapt conștienți de afacerea sa de cumpărare de aur și poate că persoana care a intrat în casa lui joi și l-a ucis știa și ea acest lucru. Cu toate acestea, dintre toate acele obiecte de valoare, inclusiv 30 de ceasuri Rolex, doar câteva au fost furate. Mult mai multe au rămas în casă, fie din cauza alarmei, fie pentru că atacatorii aveau un alt obiectiv.

”Cumpăra și revindea aur și bijuterii. Era conștient de pericolul pe care îl reprezenta păstrarea tuturor acelor obiecte de valoare acasă, dar avea încredere în oamenii care făceau afaceri cu el”, a declarat un martor și prieten al victimei pentru cotidianul din Trieste. 

Execuție la comandă? 

Nicola Granieri a fost ucis cu un foc de armă în ceafă. O execuție - arată ipoteza anchetatorilor, care au găsit mobilă cu ușile deschise și golită, dulapuri în care se căutase, un seif forțat. În plus, se pare că și sistemul de alarmă fusese modificat. Rămâne totuși o enigmă de ce doar unele produse de valoare lipseau. 

Este posibil totuși ca bijutierul din Trieste să fi știut că era în pericol. Recent, el spusese familiei și prietenilor că intenționează să părăsească Italia pentru totdeauna și să se mute în Thailanda. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bijutier
ucis
trieste
italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 22-28 decembrie 2025
Publicat acum 41 minute
Misterul morții bijutierului din Trieste. Nicola Granieri trăia într-o locuință socială, dar avea 1 milion de euro cash în casă
Publicat acum 1 ora si 4 minute
”Pentru 250 de magistrați (din 7000) președintele aruncă țara în haos” atenționează Toni Neacșu. Ce arată raportul Președinției după documentarul Recorder
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Nicușor Dan vrea referendum, amenințând cu plecarea de urgență a CSM. ”Nu știu ce-i în capul lui”. Augustin Zegrean: Președintele poate doar să ia act
Publicat acum 2 ore si 14 minute
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat acum 23 ore si 50 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close