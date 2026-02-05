€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse, după ce Musk a tăiat accesul Rusiei la Starlink
Data publicării: 16:52 05 Feb 2026

Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse, după ce Musk a tăiat accesul Rusiei la Starlink
Autor: Tiberiu Vasile

Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse, după ce Musk a tăiat accesul Rusiei la Starlink Rusia în război cu Ucraina. Foto: Freepik

Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse, după ce accesul Rusiei la rețeaua Starlink ar fi fost blocat, susțin autoritățile de la Kiev.

Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse după ce accesul forțelor Moscovei la rețeaua Starlink ar fi fost blocat. Anunțul a fost făcut joi de autoritățile de la Kiev, care susțin că măsura a provocat perturbări majore în comunicațiile militare rusești și a dus la oprirea unor operațiuni pe front.

Ministerul Apărării din Ucraina afirmă că rușii nu mai pot folosi terminale Starlink în zonele de conflict din interiorul țării. Potrivit oficialilor ucraineni, întreruperea accesului a afectat direct capacitatea armatei ruse de a coordona trupele și de a menține legătura între unități.

Rusia se confruntă cu o catastrofă

„Inamicul nu se confruntă doar cu o problemă, ci cu o catastrofă. Întregul sistem de comandă și control al trupelor s-a prăbușit. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, potrivit CNN.

În acest context, sistemul de comandă al armatei ruse ar fi fost afectat de blocarea terminalelor neautorizate. Mykhailo Fedorov a explicat că SpaceX lucrează împreună cu autoritățile ucrainene pentru actualizarea unei așa-numite „liste albe”, care include doar terminalele Starlink aprobate și verificate. Dispozitivele utilizate de Rusia, în afara acestui cadru, au fost dezactivate.

Anterior, CNN a relatat că armata rusă a montat sisteme Starlink pe drone de atac. Această practică le-ar fi permis dronelor să evite apărarea electronică a Ucrainei, care neutralizează aparatele prin bruiaj GPS și radio, facilitând lovituri mai adânc pe teritoriul ucrainean.

Ucraina folosește intensiv Starlink încă din primele zile ale războiului

De cealaltă parte, Ucraina folosește intensiv Starlink încă din primele zile ale războiului. Rețeaua de internet prin satelit a fost esențială nu doar pentru comunicațiile militare și operarea dronelor, ci și pentru funcționarea infrastructurii civile, inclusiv spitale, școli și alte instituții publice.

„Terminalele Starlink adăugate pe 'lista albă' funcționează. Terminalele rușilor au fost deja blocate”, a declarat Fedorov într-un comunicat de joi. „Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale incluse pe 'lista albă' este deja operațional.”

Situația apare la scurt timp după ce Elon Musk, fondatorul SpaceX, compania care operează Starlink, a confirmat la începutul săptămânii că sunt luate măsuri pentru a opri utilizarea „neautorizată” a serviciului de internet prin satelit de către Rusia. Joi, Musk a subliniat din nou importanța înregistrării terminalelor: „este important să îți înregistrezi terminalul Starlink dacă te afli în Ucraina”.

CITEȘTE ȘI: Averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari prin fuziunea SpaceX–xAI
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
ucraina
starlink
elon musk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
De ce după ucraineni, românii își doresc cel mai mult pacea. Chirieac e îngrozit de planul lui Putin: Odesa și Moldova, „înghițite” de Rusia
Publicat acum 35 minute
Mi-Th Influencer o prezintă pe Tonia Ciortoloman și drumul ei spectaculos spre performanță
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Trump refuză să își ceară scuze pentru videoclipul cu Obama, șters după acuzații de rasism
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Două țări europene unde românii „fug” de iarnă, într-o situație grea: „Ploi care nu se mai termină” și furtuni continuă să facă ravagii
Publicat acum 1 ora si 26 minute
A scăpat ca prin urechile acului: Rușii vin cu detalii despre generalul Alekseiev, adjunctul șefului GRU, împușcat de un „curier” la Moscova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 23 minute
Crima pentru moștenire din Sibiu: Polițiștii au descins și acasă la mama Adrianei Viliginschi, medic de familie. Cum ar fi fost implicată
Publicat acum 18 ore si 22 minute
Se pregătește terenul pentru "Bolojan președinte 2030" și marea fuziune USR-PNL? Bogdan Chirieac: E planul imediat după Nicușor Dan
Publicat acum 8 ore si 4 minute
"Caii Deltei mor pe capete" / "Caii Deltei umblă ca nişte scheleţi ambulanţi". Guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete, clarifică situaţia
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Delia, schimbare totală: Mi-am dat seama că nu mai trăiam pentru mine!
Publicat acum 9 ore si 21 minute
Situaţie absurdă cu maşinile de şcoală de şoferi. Titi Aur, mesaj ironic: Să le interzicem peste tot
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close