Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse, după ce Musk a tăiat accesul Rusiei la Starlink

Ucraina anunță colapsul total al sistemului de comandă al armatei ruse după ce accesul forțelor Moscovei la rețeaua Starlink ar fi fost blocat. Anunțul a fost făcut joi de autoritățile de la Kiev, care susțin că măsura a provocat perturbări majore în comunicațiile militare rusești și a dus la oprirea unor operațiuni pe front.

Ministerul Apărării din Ucraina afirmă că rușii nu mai pot folosi terminale Starlink în zonele de conflict din interiorul țării. Potrivit oficialilor ucraineni, întreruperea accesului a afectat direct capacitatea armatei ruse de a coordona trupele și de a menține legătura între unități.

Rusia se confruntă cu o catastrofă

„Inamicul nu se confruntă doar cu o problemă, ci cu o catastrofă. Întregul sistem de comandă și control al trupelor s-a prăbușit. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, potrivit CNN.

În acest context, sistemul de comandă al armatei ruse ar fi fost afectat de blocarea terminalelor neautorizate. Mykhailo Fedorov a explicat că SpaceX lucrează împreună cu autoritățile ucrainene pentru actualizarea unei așa-numite „liste albe”, care include doar terminalele Starlink aprobate și verificate. Dispozitivele utilizate de Rusia, în afara acestui cadru, au fost dezactivate.

Anterior, CNN a relatat că armata rusă a montat sisteme Starlink pe drone de atac. Această practică le-ar fi permis dronelor să evite apărarea electronică a Ucrainei, care neutralizează aparatele prin bruiaj GPS și radio, facilitând lovituri mai adânc pe teritoriul ucrainean.

Ucraina folosește intensiv Starlink încă din primele zile ale războiului

De cealaltă parte, Ucraina folosește intensiv Starlink încă din primele zile ale războiului. Rețeaua de internet prin satelit a fost esențială nu doar pentru comunicațiile militare și operarea dronelor, ci și pentru funcționarea infrastructurii civile, inclusiv spitale, școli și alte instituții publice.

„Terminalele Starlink adăugate pe 'lista albă' funcționează. Terminalele rușilor au fost deja blocate”, a declarat Fedorov într-un comunicat de joi. „Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale incluse pe 'lista albă' este deja operațional.”

Situația apare la scurt timp după ce Elon Musk, fondatorul SpaceX, compania care operează Starlink, a confirmat la începutul săptămânii că sunt luate măsuri pentru a opri utilizarea „neautorizată” a serviciului de internet prin satelit de către Rusia. Joi, Musk a subliniat din nou importanța înregistrării terminalelor: „este important să îți înregistrezi terminalul Starlink dacă te afli în Ucraina”.

