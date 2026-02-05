Câți bani și ce cadouri primesc sportivii olimpici la sosirea în satul olimpic

Pentru cei care nu știu, toți sportivii trebuie să stea în Satul Olimpic în timpul competiției, care anul acesta se desfășoară la Milano.

În trecut, sportivii aveau paturi din carton pentru a-i împiedica să înrețină relații intime, dar organizatorii Jocurilor Olimpice au insistat că scopul era reducerea amprentei de carbon a Jocurilor. Însă, din fericire, olimpicii din acest an au avut parte de saltele adecvate în camerele lor și multe alte cadouri.

Dezvăluirea făcută pe TikTok de Emilea Zingas

Emilea Zingas, o patinatoare americană, a dezvăluit pe TikTok că sportivii din orașul italian beneficiază de ceva unic la Jocurile Olimpice de iarnă.

Sportiva administrează pagina împreună cu partenerul ei de dans pe gheață și iubitul ei, Vadym Kolesnik, unde împărtășesc videoclipuri din viața lor de zi cu zi, antrenamente de patinaj artistic și, acum, conținut legat de Jocurile Olimpice.

Ea le-a mărturisit urmăritorilor că este „super entuziasmată” să exploreze Satul Olimpic, în timp ce Kolesnik a spus că sunt pe cale să-i procure lui Zingas un telefon.

„Fiecare sportiv de la Jocurile Olimpice primește un telefon Samsung gratuit, iar eu nu am folosit niciodată un Samsung, așa că va fi interesant”, a explicat sportiva în vârstă de 23 de ani.

Câștigătoarea a cinci medalii Challenger Series și a argintului la Campionatul Național al SUA din 2026 poate fi văzută stând alături de angajații magazinului Samsung, după ce aceștia s-au oferit să-i dea partenerului ei un alt telefon, deși el avea deja unul.

Ce model de telefon primesc olimpicii

Telefonul pe care îl primesc nu este altul decât Samsung Galaxy Z Flip 7, care se vinde de la 1.049 lire sterline pe piața britanică pentru un model de 256 GB. Dacă plătești 100 de lire sterline în plus, vei obține modelul de 512 GB.

Telefonul în sine este un pic retro, deschizându-se în sus și în jos ca un telefon mobil clasic de la începutul anilor 2000.

Deși se pliază, întregul ecran este tactil, iar jumătatea superioară a spatelui are chiar și un afișaj.

Acest lucru permite utilizatorilor să facă selfie-uri folosind camera din spate, putând în același timp să vadă cum arată, ceea ce este un plus destul de util.

Rămâne de văzut dacă sportivii olimpici vor continua să utilizeze aceste telefoane Samsung ca telefoane obișnuite de zi cu zi, dar cred că este încă un avantaj al dedicării vieții unui sport și al competiției pentru țara ta.