€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri Câți bani și ce cadouri primesc sportivii olimpici la sosirea în satul olimpic
Data actualizării: 10:32 05 Feb 2026 | Data publicării: 10:28 05 Feb 2026

Câți bani și ce cadouri primesc sportivii olimpici la sosirea în satul olimpic
Autor: Alexandra Curtache

Jocurile Olimpice de iarnă Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Sursa foto: Agepres/Freepik. Colaj DC News/Iulia Horovei

Jocurile Olimpice de iarnă vor începe la sfârșitul acestei săptămâni, vineri, 6 februarie, iar mulți sportivi au postat pe rețelele de socializare conținut din faimosul sat olimpic.

Pentru cei care nu știu, toți sportivii trebuie să stea în Satul Olimpic în timpul competiției, care anul acesta se desfășoară la Milano.

În trecut, sportivii aveau paturi din carton pentru a-i împiedica să înrețină relații intime, dar organizatorii Jocurilor Olimpice au insistat că scopul era reducerea amprentei de carbon a Jocurilor. Însă, din fericire, olimpicii din acest an au avut parte de saltele adecvate în camerele lor și multe alte cadouri.

Dezvăluirea făcută pe TikTok de Emilea Zingas

Emilea Zingas, o patinatoare americană, a dezvăluit pe TikTok că sportivii din orașul italian beneficiază de ceva unic la Jocurile Olimpice de iarnă.

Sportiva administrează pagina împreună cu partenerul ei de dans pe gheață și iubitul ei, Vadym Kolesnik, unde împărtășesc videoclipuri din viața lor de zi cu zi, antrenamente de patinaj artistic și, acum, conținut legat de Jocurile Olimpice.

Ea le-a mărturisit urmăritorilor că este „super entuziasmată” să exploreze Satul Olimpic, în timp ce Kolesnik a spus că sunt pe cale să-i procure lui Zingas un telefon.

„Fiecare sportiv de la Jocurile Olimpice primește un telefon Samsung gratuit, iar eu nu am folosit niciodată un Samsung, așa că va fi interesant”, a explicat sportiva în vârstă de 23 de ani.

Câștigătoarea a cinci medalii Challenger Series și a argintului la Campionatul Național al SUA din 2026 poate fi văzută stând alături de angajații magazinului Samsung, după ce aceștia s-au oferit să-i dea partenerului ei un alt telefon, deși el avea deja unul.

Ce model de telefon primesc olimpicii

Telefonul pe care îl primesc nu este altul decât Samsung Galaxy Z Flip 7, care se vinde de la 1.049 lire sterline pe piața britanică pentru un model de 256 GB. Dacă plătești 100 de lire sterline în plus, vei obține modelul de 512 GB.

Telefonul în sine este un pic retro, deschizându-se în sus și în jos ca un telefon mobil clasic de la începutul anilor 2000.

Deși se pliază, întregul ecran este tactil, iar jumătatea superioară a spatelui are chiar și un afișaj.

Acest lucru permite utilizatorilor să facă selfie-uri folosind camera din spate, putând în același timp să vadă cum arată, ceea ce este un plus destul de util.

Rămâne de văzut dacă sportivii olimpici vor continua să utilizeze aceste telefoane Samsung ca telefoane obișnuite de zi cu zi, dar cred că este încă un avantaj al dedicării vieții unui sport și al competiției pentru țara ta. 

@zingaskolesnik33 Exploring the Olympic village part 1????#milanocortina2026 #olympics #icedance #iceskatingtiktok @Samsung @Olympics @Team USA ♬ original sound - Emi and Vadym

Grindr dezactivează funcția de localizare pentru a proteja sportivii în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă

Se spune că aplicația de întâlniri Grindr a dezactivat funcția de localizare în Satul Olimpic Milano-Cortina înaintea Jocurilor Olimpice din această lună, explicând că totul este pentru a proteja sportivii.

Grindr este cunoscută pentru faptul că ajută utilizatorii să descopere alte persoane din apropiere și să vadă distanța care îi separă, dar anul acesta a fost restricționată pentru sportivii din sat. Compania a susținut că dezactivarea funcțiilor de localizare era necesară, deoarece „aceleași funcții pot deveni o responsabilitate” în contextul Jocurilor Olimpice.

„Când vin Jocurile Olimpice, sportivii se confruntă cu un nivel de atenție globală care nu există nicăieri altundeva, pe podium și în afara lui”, se arată într-o declarație a Grindr.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jocurile Olimpice 2026
jocurile olimpice
sportivi
cadouri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 4 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 14 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 20 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 20 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 58 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close