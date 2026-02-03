Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, dar au o șansă de a scăpa de închisoare. Ce urmează la ÎCCJ

Manelistul Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu, fugari după o condamnare definitivă în România, au fost plasați în arest la domiciliu la Napoli, în locuința tatălui lor, în localitatea Casola, situată zona metropolitană a orașului din Italia.

Frații Mocanu mai au o șansă de a scăpa de închisoare

Cei doi vor fi aduși sub escortă în România, ca să își ispășească pedeapsa, chiar dacă, între timp, la Înalta Curte de Casație și Justiție, avocații lor au depus o cerere de recurs, admisă astăzi.

"Hotărârea pronunţată de instanţa italiană reprezintă un succes important al justiţiei române, confirmând eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană", precizează Ministerul Justiției.

Până la o decizie definitivă cei doi trebuie să stea în închisoare. Au de executat o pedeapsă de şapte ani.

Dani Mocanu și fratele său au fost arestați pe 11 noiembrie 2025. Curtea de Apel Brașov a pronunțat atunci sentința în cauză, deoarece dosarul a fost strămutat de la Curtea de Apel Pitești.

”Ministerul Justiției informează că, în cursul zilei de astăzi, Curtea de Apel din Napoli, a admis solicitarea autorităților române privind predarea domnilor Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel. Hotărârea pronunțată de instanța italiană reprezintă un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană. Precizăm că decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă, existând posibilitatea formulării unui recurs la instanța supremă din Italia, în conformitate cu legislația în vigoare. Ministerul Justiției va continua să monitorizeze evoluția procedurii și să coopereze cu autoritățile italiene pentru finalizarea demersurilor legale” arată un comunicat al Ministerului Justiției.



Sentința dată de Curtea de Apel Brașov

”Descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Daniel și repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani și 3 luni închisoare și 9 luni închisoare, aplicate pentru infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză, și pedeapsa de 9 luni închisoare (...), înlăturând sporul de 6 luni închisoare.

Reține aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. 2 lit. b, 76 alin. 1 Cod penal cu privire la fapta de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului și reduce pedeapsa principală aplicată acestuia pentru această infracțiune de la 5 ani și 3 luni închisoare la 3 ani și 6 luni închisoare.

Menține pedeapsa principală de 9 luni închisoare, (...) precum și dispoziția de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare (...). Contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, conform sentinței Curții de Apel Brașov, publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Dani Mocanu, trimis în judecată pentru tentativă de omor

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în anul 2022 pentru tentativă de omor, în urma unei bătăi la o benzinărie din Pitești.

