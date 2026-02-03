Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri pentru a-și salva familia

Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean - într-un interval de patru ore - înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a raportat luni Poliţia din această ţară, relatează AFP.

Familie luată de curenți în timpul unei plimbări cu caiacul

Într-un comunicat, Poliţia din statul Australia de Vest a explicat că a fost alertată vineri seară în legătură cu un grup de trei persoane, o femeie şi doi copii, care au fost luaţi de curenţii oceanici şi duşi în largul oraşului Quindalup în timpul unei plimbări cu caiacul.

"Un băiat de 13 ani, care este un membru al acelei familii şi care se afla cu grupul în cauză, a alertat autorităţile după ce a decis să se întoarcă la ţărm în pofida luminozităţii în scădere şi a condiţiilor dificile. El a vâslit o distanţă scurtă înainte ca apa să înceapă să intre în caiacul său, apoi a înotat aproximativ patru kilometri până să ajungă pe uscat", a detaliat aceeaşi sursă.

Două ore de înot cu vestă de salvare

"Îşi aminteşte că a înotat primele două ore cu o vestă de salvare", a declarat salvamarul Paul Bresland pentru postul public de televiziune ABC.

"Iar acest băiat curajos şi-a spus apoi că nu va reuşi cu vesta de salvare, aşa că a renunţat la ea şi a înotat următoarele două ore fără ea", a adăugat el.

Fratele său de 12 ani, sora de opt ani şi mama lui de 47 de ani au fost localizaţi în jurul orei locale 20:30 (09:30 GMT) în timp ce pluteau agăţaţi de o placă de paddleboarding, apoi au fost salvaţi de o barcă a salvamarilor, a detaliat Poliţia australiană.

"Fapta băiatului de 13 ani este excepţională, hotărârea şi curajul lui au salvat viaţa mamei, fratelui şi surorii sale", a declarat într-un comunicat de presă James Bradley, un reprezentant al Poliţiei.

"Mi-am spus: omule, asta e ceva incredibil!", a declarat salvamarul Paul Bresland, considerând că reuşita adolescentului a fost "supra-umană".