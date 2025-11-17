€ 5.0844
O biserică a instalat un Iisus AI care vorbește 100 de limbi. Ce au spus oamenii
Data actualizării: 21:38 17 Noi 2025 | Data publicării: 21:03 17 Noi 2025

O biserică a instalat un Iisus AI care vorbește 100 de limbi. Ce au spus oamenii
Autor: Dana Mihai

ChatGPT Image 17 nov. 2025, 20_58_57
 

Mica biserică simplă, fără ornamente, este de mult timp considerată cea mai veche din orașul elvețian Lucerna.

Însă capela Sfântul Petru a devenit sinonimă cu tot ceea ce este nou, după ce a instalat un Iisus alimentat de inteligență artificială, capabil să poarte dialoguri în 100 de limbi.

„A fost un experiment” - Prima biserică cu un Iisus AI

„A fost într-adevăr un experiment. Am vrut să vedem și să înțelegem cum reacționează oamenii la un Iisus bazat pe inteligență artificială. Despre ce ar vorbi cu el? Ar exista interesul de a discuta cu el? Probabil suntem pionieri în acest sens”, a spus Marco Schmid, teolog al bisericii Peterskapelle. 

Citește și: Melodie generată cu inteligența artificială, în fruntea unui clasament muzical din Statele Unite - VIDEO

Instalația, numită Deus in Machina, a fost lansată în august ca cea mai nouă inițiativă dintr-o colaborare de ani de zile cu un laborator universitar local de cercetare în realitate immersivă.

După proiecte care au experimentat cu realitatea virtuală și augmentată, biserica a decis că următorul pas era instalarea unui avatar. Schmid a spus: „Am discutat ce fel de avatar ar fi un teolog, o persoană sau un sfânt? Dar apoi ne-am dat seama că cea mai potrivită figură ar fi chiar Iisus.”

Confesionalul transformat în spațiu pentru dialog digital

Cum spațiul era limitat și era nevoie de un loc în care oamenii să poată conversa în privat cu avatarul, biserica a înlocuit preotul din confesional cu un computer și cabluri. După ce programul de inteligență artificială a fost antrenat cu texte teologice, vizitatorii au fost invitați să pună întrebări unei imagini cu Iisus cel cu păr lung, proiectată printr-un grilaj.

Acesta răspundea în timp real, oferind răspunsuri generate prin inteligență artificială. Oamenii erau sfătuiți să nu dezvăluie informații personale și să confirme că știau că interacționează cu un avatar pe propria răspundere. „Nu este o spovedanie”, a spus Schmid. „Nu intenționăm să imităm spovedania.”

Peste 1.000 de vizitatori, experiențe spirituale neașteptate

Peste 1.000 de persoane, inclusiv musulmani și turiști din China și Vietnam au profitat de ocazie pentru a interacționa cu avatarul. Feedback-ul de la peste 230 de utilizatori arată că două treimi au considerat experiența ca fiind una „spirituală”, a spus Schmid.

„Putem spune că au avut un moment religios pozitiv cu acest Iisus AI. Pentru mine, a fost surprinzător.”

Alții au fost mai negativi, unii spunând că le-a fost imposibil să vorbească cu o mașină. Un reporter local care a testat dispozitivul a descris răspunsurile ca fiind, uneori, „banale, repetitive și emanând o înțelepciune de tipul clișeelor de pe calendare”.

Citește și: Cum putem trăi 140 de ani? Această întrebare a stârnit curiozitatea globală

Feedback-ul a sugerat o mare variație în răspunsurile avatarului, a spus Schmid.

 „Am impresia că uneori era foarte bun și oamenii erau incredibil de fericiți, surprinși și inspirați. Și apoi au existat momente în care nu a fost atât de bun, poate mai superficial”, a spus el.  

Experimentul a primit și critici în cadrul comunității bisericești, a spus Schmid, unii colegi catolici au protestat din cauza folosirii confesionalului, iar colegi protestanți s-au arătat deranjați de utilizarea imaginilor în acest mod.

Ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe Schmid a fost riscul pe care și l-a asumat biserica, având încredere că AI-ul nu va oferi răspunsuri ilegale, indecente sau interpretări spirituale contrare învățăturilor bisericii.

Critici din interiorul comunității religioase

În speranța reducerii riscului, biserica a făcut teste cu 30 de persoane înainte de instalarea avatarului. După lansare, s-au asigurat că suportul pentru utilizatori era mereu aproape.

„Nu am avut niciodată impresia că spune lucruri ciudate, dar desigur, nu am fi putut garanta niciodată că nu va spune ceva nepotrivit”, a spus Schmid. 

În cele din urmă, această incertitudine l-a făcut să decidă că avatarul ar trebui să rămână doar un experiment.

 „Să ai un astfel de Iisus instalat permanent, eu nu aș face asta. Responsabilitatea ar fi prea mare.”

Un potențial uriaș: Un ghid spiritual multilingv

Totuși, a subliniat potențialul mai larg al ideii.

„Este un instrument foarte ușor de accesat, unde poți vorbi despre religie, despre creștinism, despre credința creștină”, a spus el, sugerând că ar putea fi transformat într-un ghid spiritual multilingv capabil să răspundă la întrebări religioase.

Pentru el, experimentul și interesul mare pe care l-a generat a arătat că oamenii își doresc ceva dincolo de Biblie, sacramente și ritualuri.

Schmid a spus: „Cred că există o sete de a vorbi cu Iisus. Oamenii vor un răspuns: vor cuvinte și vor să asculte ce spune el. Cred că acesta este un element. Apoi, desigur, există și curiozitatea. Vor să vadă ce este acest lucru”, potrivit The Guardian.

