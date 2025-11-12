Melodie generată cu inteligența artificială, în fruntea unui clasament muzical din Statele Unite - VIDEO

Melodia Walk My Walk, de Breaking Rust, un artist fără o identitate cunoscută, este melodia country cea mai descărcată, potrivit informațiilor publicate luni de revista specializată Billboard în această categorie care cuprinde doar descărcările.

Pe rețele de socializare sau pe platformele de streaming, Breaking Rust sau creatorii săi nu revendică utilizarea AI, precizează Agerpres.

Dar faptul că vocea nu este asociată niciunui nume de cântăreț și că ilustrațiile, fotografiile și clipurile au fost, în mod evident, create cu ajutorul inteligenței artificiale, au determinat specialiștii să califice Breaking Rust ca fiind un artist AI.

Mai multe programe de identificare a muzicii AI utilizate de AFP au indicat toate, cu o probabilitate cuprinsă între 60% și 90%, că Walk My Walk eset o melodie generată de inteligența artificială.

Creditele piesei îl menționează drept autor pe Aubierre Rivaldo Taylor, nume care prezintă ca singură referință pe internet asocierea sa cu grupul Def Beats AI, identificat în mod clar ca un proiect de inteligență artificială.

Creatorii paginii Instagram a Breaking Rust nu au răspuns imediat unei solicitări din partea AFP.

Dacă originea AI a Breaking Rust a fost confirmată, ar fi vorba despre un nou punct de cotitură în această tehnologie din lumea muzicii.

După apariția noilor platforme AI generative dedicate muzicii, precum Suno și Udio, melodii create în întregime cu inteligența artificială inundă platformele de streaming.

În luna iulie, creatorii proiectului Velvet Sundown au confirmat că această trupă de rock vintage a fost creată cu ajutorul AI, după ce unul dintre titlurile sale a depășit un milion de ascultări.

În septembrie, cântăreața AI Xania Monet a devenit prima artistă virtuală care și-a făcut intrarea în clasamentele de vânzări din Statele Unite.

O mică casă de discuri, Hallwood Media, a semnat un contract cu Xania Monet contra unei sume estimate la trei milioane de dolari de mai multe publicații americane.

O tânără de circa 30 de ani din Mississippi, Telisha Jones, a dezvăluit apoi că a utilizat Suno pentru a produce melodiile Xaniei Monet.

Deezer este, până în acest moment, singura platformă audio importantă care a semnalat sistematic titlurile generate în întregime cu inteligența artificială. (Claudia Calotă)