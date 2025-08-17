Fii atent atunci când mergi în vacanță și folosești Wi-Fi-ul public din hotel sau restaurante. Iată ce riști!

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi avertizează pe românii să rămână vigilenți chiar și în vacanță.

Perioada concediilor aduce relaxare, timp liber și oportunități de a descoperi noi locuri, dar nu trebuie să ducă la neglijența securității digitale. Mulți români folosesc rețele Wi-Fi publice în hoteluri, cafenele sau aeroporturi, fără să realizeze că acestea pot fi o poartă pentru atacatori cibernetici.

Accesarea conturilor bancare, a serviciilor online sensibile sau folosirea dispozitivelor partajate poate expune datele personale și financiare. DNSC recomandă turiștilor să fie atenți în protejarea informațiilor lor, chiar și atunci când sunt departe de birou, pentru a preveni fraudele și atacurile digitale care se pot întâmpla rapid și discret.

Recomandările DNSC

"În vacanță, relaxarea nu trebuie să însemne neatenție online! Evită să te conectezi la rețele Wi-Fi publice nesecurizate și nu accesa conturi bancare sau servicii sensibile de pe dispozitive partajate sau necunoscute.

Păstrează-ți datele în siguranță chiar și departe de birou. Activează autentificarea multifactor (MFA), actualizează-ți aplicațiile înainte de plecare și evită să postezi în timp real locația ta – infractorii cibernetici sunt mereu cu ochii pe victime neglijente. Vigilența face diferența!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News