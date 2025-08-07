OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect

OpenAI a lansat GPT-5, cel mai avansat model al său de inteligență artificială, capabil să genereze cod, să personalizeze conversațiile și să ofere răspunsuri mai fiabile ca niciodată.

OpenAI, compania care a declanșat revoluția inteligenței artificiale generative la sfârșitul lui 2022 prin lansarea ChatGPT, a anunțat oficial apariția GPT-5 - cel mai nou și performant model AI din portofoliu. Potrivit companiei, acesta este „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” și „cel mai util” sistem dezvoltat până acum.

Lansarea vine într-un context în care marile companii tech concurează intens pentru a crea asistenți virtuali tot mai avansați, cu obiectivul ambițios de a atinge ceea ce industria numește „inteligență generală” - o formă de AI cu capacități cognitive care ar putea depăși nivelul uman.

„GPT-5 este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO și cofondator OpenAI, într-o conferință de presă dedicată noului model.

O comparație pentru a ilustra progresul GPT

Altman a făcut o comparație sugestivă pentru a ilustra progresul: GPT-3, modelul din versiunea inițială ChatGPT, era asemenea unui elev de liceu cu răspunsuri inegale, în timp ce GPT-4 se putea compara cu un student bine pregătit. Acum, GPT-5 urcă o treaptă net superioară în ceea ce privește capacitățile de conversație, analiză și rezolvare de sarcini complexe.

În competiția tot mai intensă din domeniul AI, fiecare companie își rafinează modelele pentru a le transforma în asistenți digitali indispensabili. Pe lângă ChatGPT, pe piață au mai apărut rivali precum Gemini (Google), Claude (Anthropic) sau Meta AI. Totuși, ChatGPT rămâne cel mai popular, cu aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi în fiecare săptămână - cifră care consolidează poziția de lider a OpenAI.

"Poate crea instant un software, la cerere (...) este o superputere incredibilă"

GPT-5 aduce mai multe noutăți notabile: asistentul poate fi adaptat în funcție de preferințele utilizatorului, permițând alegerea unui ton de interacțiune - de la concis, la prietenos sau chiar sarcastic. În plus, modelul va putea fi conectat direct cu Gmail, aducând AI-ul și mai aproape de gestionarea activităților cotidiene.

„GPT-5 poate face cu adevărat lucruri impresionante pentru voi. Poate crea instant un software, la cerere (...) este o superputere incredibilă”, a spus Sam Altman.

Un exemplu concret oferit de echipa OpenAI a venit de la inginerul Yann Dubois, care a cerut noului model, într-un limbaj uzual, să creeze o aplicație pentru învățarea limbii franceze prin jocuri. GPT-5 a generat pe loc sute de linii de cod și a pus în funcțiune un site complet funcțional în doar câteva minute.

Mai puține erori și "halucinații"

Modelul este descris și ca fiind mult mai precis decât versiunile anterioare. Potrivit OpenAI, GPT-5 „halucinează” mult mai rar și recunoaște atunci când nu cunoaște un răspuns, evitând să ofere informații false, dar convingătoare.

„L-am antrenat să fie sincer (...) pentru ca să nu mintă utilizatorii”, a explicat Alex Beutel, responsabilul OpenAI pentru siguranța produselor.

În ceea ce privește măsurile de securitate, noua versiune vine cu un sistem de filtrare mai rafinat. Dacă în trecut modelul accepta sau refuza solicitările în mod binar, acum va răspunde cu informații generale atunci când detectează posibile intenții dăunătoare, fără a pune la dispoziție detalii care pot fi folosite în scopuri neetice.

Chiar dacă progresele sunt remarcabile, GPT-5 nu a atins încă stadiul unei inteligențe artificiale generale

Totuși, chiar dacă progresele sunt remarcabile, Sam Altman subliniază că GPT-5 nu a atins încă stadiul unei inteligențe artificiale generale:



„GPT-5 este fără îndoială un model inteligent, însă îi lipseşte ceva important pentru a atinge nivelul unei IA generale (...) nu este un model care învaţă continuu din ceea ce descoperă”.

OpenAI a fost înființată în 2015 ca o organizație non-profit, cu misiunea de a dezvolta o inteligență artificială generală care să aducă beneficii întregii umanități. Noul GPT-5 pare să fie un pas important în această direcție, potrivit Agerpres.

