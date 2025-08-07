Data publicării:

OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Tehnologie
Sursa Foto: FreePik
Sursa Foto: FreePik

OpenAI a lansat GPT-5, cel mai avansat model al său de inteligență artificială, capabil să genereze cod, să personalizeze conversațiile și să ofere răspunsuri mai fiabile ca niciodată.

OpenAI, compania care a declanșat revoluția inteligenței artificiale generative la sfârșitul lui 2022 prin lansarea ChatGPT, a anunțat oficial apariția GPT-5 - cel mai nou și performant model AI din portofoliu. Potrivit companiei, acesta este „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” și „cel mai util” sistem dezvoltat până acum.

Lansarea vine într-un context în care marile companii tech concurează intens pentru a crea asistenți virtuali tot mai avansați, cu obiectivul ambițios de a atinge ceea ce industria numește „inteligență generală” - o formă de AI cu capacități cognitive care ar putea depăși nivelul uman.

„GPT-5 este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO și cofondator OpenAI, într-o conferință de presă dedicată noului model.

O comparație pentru a ilustra progresul GPT

Altman a făcut o comparație sugestivă pentru a ilustra progresul: GPT-3, modelul din versiunea inițială ChatGPT, era asemenea unui elev de liceu cu răspunsuri inegale, în timp ce GPT-4 se putea compara cu un student bine pregătit. Acum, GPT-5 urcă o treaptă net superioară în ceea ce privește capacitățile de conversație, analiză și rezolvare de sarcini complexe.

În competiția tot mai intensă din domeniul AI, fiecare companie își rafinează modelele pentru a le transforma în asistenți digitali indispensabili. Pe lângă ChatGPT, pe piață au mai apărut rivali precum Gemini (Google), Claude (Anthropic) sau Meta AI. Totuși, ChatGPT rămâne cel mai popular, cu aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi în fiecare săptămână - cifră care consolidează poziția de lider a OpenAI.

"Poate crea instant un software, la cerere (...) este o superputere incredibilă"

GPT-5 aduce mai multe noutăți notabile: asistentul poate fi adaptat în funcție de preferințele utilizatorului, permițând alegerea unui ton de interacțiune - de la concis, la prietenos sau chiar sarcastic. În plus, modelul va putea fi conectat direct cu Gmail, aducând AI-ul și mai aproape de gestionarea activităților cotidiene.

„GPT-5 poate face cu adevărat lucruri impresionante pentru voi. Poate crea instant un software, la cerere (...) este o superputere incredibilă”, a spus Sam Altman.

Un exemplu concret oferit de echipa OpenAI a venit de la inginerul Yann Dubois, care a cerut noului model, într-un limbaj uzual, să creeze o aplicație pentru învățarea limbii franceze prin jocuri. GPT-5 a generat pe loc sute de linii de cod și a pus în funcțiune un site complet funcțional în doar câteva minute.

Mai puține erori și "halucinații"

Modelul este descris și ca fiind mult mai precis decât versiunile anterioare. Potrivit OpenAI, GPT-5 „halucinează” mult mai rar și recunoaște atunci când nu cunoaște un răspuns, evitând să ofere informații false, dar convingătoare.

„L-am antrenat să fie sincer (...) pentru ca să nu mintă utilizatorii”, a explicat Alex Beutel, responsabilul OpenAI pentru siguranța produselor.

În ceea ce privește măsurile de securitate, noua versiune vine cu un sistem de filtrare mai rafinat. Dacă în trecut modelul accepta sau refuza solicitările în mod binar, acum va răspunde cu informații generale atunci când detectează posibile intenții dăunătoare, fără a pune la dispoziție detalii care pot fi folosite în scopuri neetice.

Chiar dacă progresele sunt remarcabile, GPT-5 nu a atins încă stadiul unei inteligențe artificiale generale

Totuși, chiar dacă progresele sunt remarcabile, Sam Altman subliniază că GPT-5 nu a atins încă stadiul unei inteligențe artificiale generale:

„GPT-5 este fără îndoială un model inteligent, însă îi lipseşte ceva important pentru a atinge nivelul unei IA generale (...) nu este un model care învaţă continuu din ceea ce descoperă”.

OpenAI a fost înființată în 2015 ca o organizație non-profit, cu misiunea de a dezvolta o inteligență artificială generală care să aducă beneficii întregii umanități. Noul GPT-5 pare să fie un pas important în această direcție, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect
07 aug 2025, 23:55
Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online
05 aug 2025, 23:15
Acest tip de videoclipuri sunt „dopamină pe bandă rulantă” pentru copilul tău. Co-fondatorul YouTube, șeful OpenAI și Elon Musk, avertisment comun pentru părinți
02 aug 2025, 11:10
Camere de supraveghere vândute în România, compromise de hackeri: Acces total de la distanță, fără parolă
31 iul 2025, 11:52
De ce merge prost internetul acasă și cum poți schimba asta imediat
29 iul 2025, 22:51
Unul dintre cei mai influenți experți AI a detaliat cât de bizar va arăta anul 2050: Inteligența artificială va deveni aproape umană
27 iul 2025, 10:06
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Aplicația care-ți anunță prietenii când ai ajuns acasă în siguranță
24 iul 2025, 22:55
Criză de proporții la Microsoft: Hackeri chinezi au compromis sistemele, afectând sute de organizații
22 iul 2025, 23:54
Elon Musk anunță primul AI gândit special pentru copii: „Baby Grok” va aduce inteligența artificială pe tabletele celor mici
21 iul 2025, 23:55
„Primul atac terorist civil cu drone”. Vestul Sălbatic al inteligenței artificiale: Ce se întâmplă când roboții decid să atace
20 iul 2025, 11:41
Sectorul IT din România, lovit din mai multe direcții. Companiile își reduc echipele și pun proiectele pe pauză
16 iul 2025, 13:30
Schimbări majore la TikTok și CapCut. Sute de milioane de utilizatori vor fi afectați
07 iul 2025, 23:26
Cum îi ajută realitatea virtuală pe copii să învingă frica de ace
06 iul 2025, 08:41
A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)
04 iul 2025, 11:41
Schimbare la Instagram. A lansat o funcție mult așteptată de utilizatori
03 iul 2025, 08:54
Algoritmii cuantici de AI depășesc deja cele mai rapide supercomputere din lume - Studiu
27 iun 2025, 17:55
România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre
23 iun 2025, 20:03
Deficitul României explodează, Comisia Europeană reacționează: Vin tăieri și restricții bugetare
20 iun 2025, 22:58
Telefoane cu baterii impresionante. Uiți să le mai încarci și nu costă mai mult de 300 de euro
18 iun 2025, 20:33
ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații
17 iun 2025, 09:17
Investiție de 4,26 miliarde de lei în România: Producție locală de vehicule blindate, cu sprijin turcesc
13 iun 2025, 00:01
Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video
13 iun 2025, 00:05
România produce blindate prin Automecanica Mediaș: Fabrica revine în forță după 80 de ani de tradiție militară
12 iun 2025, 23:56
Studenții UTCN Cluj participă la Bridgestone World Solar Challenge, în Australia
11 iun 2025, 15:56
Roboți pentru toată lumea! Americanii pregătesc roboți umanoizi accesibili și mini-asistenți de birou, cu lansare planificată la finalul anului 2025
09 iun 2025, 23:01
Suntem pregătiți pentru ce urmează? Mihnea Costoiu trage un semnal de alarmă. Vine cu exemplul părinților săi
03 iun 2025, 21:19
Ai primit un mail de la o pretinsă firmă de avocatură? DNSC, avertisment despre cum ți se pot fura datele
27 mai 2025, 13:24
Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România
24 mai 2025, 21:01
90% dintre parolele pe care le alegem sunt o ușă deschisă pentru infractorii cibernetici. Truc pentru memorare fără manager de parole
23 mai 2025, 18:53
Cele șase cuvinte pe care nu ar trebui să le scrii niciodată pe Google: Vei deveni ținta hackerilor
17 mai 2025, 19:05
VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat
14 mai 2025, 20:00
Microsoft concediază mii de angajaţi
14 mai 2025, 09:03
Poliția avertizează cu privire la cea mai recentă escrocherie pe WhatsApp: Poți rămâne fără bani și date
09 mai 2025, 22:38
O mare companie de electronice va concedia mii de oameni din întreaga lume
09 mai 2025, 15:21
Premieră globală: Beijing găzduiește primele Jocuri Mondiale ale Roboților. Competiții de sport, dans și activități casnice - ce ne spune asta despre viitorul omenirii
08 mai 2025, 14:10
Cum poți să rămâi fără contul de WhatsApp, deși nu dai click pe nimic suspect: Trucul cu căsuța vocală
07 mai 2025, 21:48
Europa, cu un pas în spate față de SUA în cursa tehnologică pentru 6G
07 mai 2025, 11:58
WhatsApp nu mai funcționează pe aceste telefoane începând de astăzi: Verifică dacă al tău se află pe listă
05 mai 2025, 23:11
Experimentul care a speriat China. Tentativă de "evadare"? Un robot cu AI, agresiv în timpul unei demonstrații cu public
05 mai 2025, 13:54
Lansarea GTA 6 a fost amânată
02 mai 2025, 21:20
SuperCard X: Așa funcționează noul malware care se ascunde în WhatsApp pentru a-ți fura datele bancare
22 apr 2025, 22:24
Un simplu email, trimis de pe domeniul oficial Google, vă poate lăsa fără cont! Alertă de securitate la gigantul tech. Hackerii folosesc o nouă metodă de phishing
22 apr 2025, 14:58
Un american şi doi ruşi au revenit în siguranţă pe Pământ după şapte luni pe Staţia Spaţială Internaţională
20 apr 2025, 11:47
Spotify, indisponibilă pentru mii de utilizatori la nivel global
16 apr 2025, 20:23
WhatsApp lansează 12 funcții noi care îți schimbă complet modul de a comunica
11 apr 2025, 16:00
ChatGPT a trecut testul Turing, fiind considerat „om” în 73% din cazuri
09 apr 2025, 22:39
Camera auto sună proprietarul dacă mașina e lovită sau vandalizată în parcare
09 apr 2025, 17:34
Copiii care au sub 16 ani nu vor mai putea folosi anumite funcții din Instagram fără acordul părinților
09 apr 2025, 08:38
Robert Cazanciuc, despre viitorul IA: Cine răspunde când un sistem bazat pe IA comite erori
08 apr 2025, 16:21
CCIR, alături de companiile românești prezente la Adriatic Sea Defence & Aerospace Exhibition and Conference - 2025
08 apr 2025, 15:06
WhatsApp a introdus o nouă funcție. Ce face butonul albastru și de ce unii utilizatori sunt revoltați că nu îl poți șterge
07 apr 2025, 15:59
Cele mai noi știri
acum un minut
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 16 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 19 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 34 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 31 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 45 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 6 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 6 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel