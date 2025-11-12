Se face performanță AI în România? Exemplul Codata Software Solutions și ComputerLand România arată că da

Când vorbim despre inteligență artificială, mulți români se gândesc la Silicon Valley sau la laboratoarele din Germania. Dar în 2025, două companii românești – Codata Software Solutions și ComputerLand România – demonstrează că viitorul digital poate fi construit și aici, acasă.

Sub coordonarea antreprenorului Horia Sabo, ecosistemul pe care îl formează se pregătește să atingă 200 de milioane de euro cifră de afaceri, din soluții AI, IoT și cloud hibrid.

„Digitalizarea nu este un scop în sine, ci infrastructura unei Românii inteligente”, spune Horia Sabo, omul din spatele uneia dintre cele mai accelerate povești de creștere din IT&C-ul local.

De la cabluri și servere, la arhitectură civică digitală

În urmă cu două decenii, tehnologia era o lume a specialiștilor, un domeniu rezervat corporațiilor și entuziaștilor. Astăzi, digitalul este la fel de esențial ca electricitatea – și Horia Sabo a crescut în același ritm cu această transformare.

„România a făcut pasul de la a fi consumator de tehnologie la a deveni producător. Iar noi am fost parte din această tranziție”, explică el.

Sub brandul Codata Software Solutions, compania a evoluat de la furnizarea de infrastructuri IT la dezvoltarea de platforme bazate pe inteligență artificială, automatizare și rețele IoT integrate, capabile să conecteze date, instituții și cetățeni.

Pentru Sabo, digitalizarea nu se reduce la software sau algoritmi: este o formă de „arhitectură civică” – un mod de a proiecta ecosisteme tehnologice care servesc comunitatea. „Tehnologia trebuie să aibă sens. Să aducă eficiență, dar și echitate, transparență și încredere. Altfel, nu construim progres, ci dependență.”

AI și IoT – de la promisiune la industrie

Creșterea Codata și ComputerLand vine dintr-o strategie clară: transformarea datelor în infrastructură. Companiile dezvoltă soluții AI aplicate în energie, agricultură, transport sau administrație, conectând senzori, procese și decizii într-un ecosistem coerent.

„Internet of Things nu înseamnă doar dispozitive conectate. Înseamnă procese inteligente care învață, anticipează și optimizează. Iar când aceste procese sunt gândite pentru oameni, vorbim despre o economie care produce valoare reală”, spune Horia Sabo.

Ambiția grupului este ca până în 2026 să consolideze poziția de cel mai important integrator IoT din România, cu investiții masive în cercetare, cloud hibrid și competențe digitale locale.

Cultura din spatele cifrelor

Succesul financiar impresionant vine cu o filozofie organizațională clară: tehnologia e despre oameni, nu despre echipamente.

„Am investit în echipe și în învățare continuă. O companie crește atunci când oamenii ei înțeleg de ce construiesc ceva, nu doar cum”, afirmă Sabo.

Codata și ComputerLand au devenit nu doar furnizori de soluții, ci și parteneri de încredere pentru digitalizarea instituțiilor publice și a marilor companii private.

„România are tot ce îi trebuie pentru a deveni un hub regional de inovație: specialiști, creativitate și o piață în plină transformare. Important este să gândim conectat – între public și privat, între tehnologie și educație, între etică și eficiență.”

Din România, pentru România

Povestea lui Horia Sabo și a ecosistemului său tehnologic arată că se pot construi soluții AI performante în România, și nu doar pentru piața locală.

Prin viziune, disciplină și un mod de gândire strategic, Codata și ComputerLand redefinesc ce înseamnă digitalizarea reală: nu o modă, ci o formă de infrastructură care face România mai inteligentă, mai conectată și mai competitivă.

„Viitorul nu aparține celor care au cea mai multă tehnologie”, spune Sabo, „ci celor care știu să o folosească responsabil, în slujba oamenilor”.