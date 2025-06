ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații

'Roboții conversaționali bazați pe AI sunt utilizați în premieră ca sursă de știri', a rezumat Mitali Mukherjee, directoarea Institutului Reuters pentru Studierea Jurnalismului, în preambulul raportului din 2025 asupra informației digitale.



Acesta se bazează pe sondaje online realizate de YouGov în rândul a 97.000 de persoane din 48 de țări.



Deocamdată, numărul total de respondenți care declară că utilizează AI în fiecare săptămână pentru a se informa este 'relativ scăzut' (7%), conform raportului.



Însă, această proporție este 'mai mare' în rândul tinerilor - crește la 12% în rândul celor cu vârsta sub 35 de ani și ajunge la 15% în rândul celor sub 25 de ani.



Dintre instrumentele de acest tip, ChatGPT (de la compania americană OpenAI) este cea mai utilizată sursă de informații, devansând Gemini de la Google și Llama de la Meta.



În plus, respondenții consideră aceste instrumente interesante pentru personalizarea informațiilor și adaptarea lor într-un mod mai eficient la nevoile utilizatorului. Spre exemplu, prin rezumatul articolelor, pentru ca acestea să poată fi citite mai rapid (27% dintre respondenți), traducerea acestora (24%), formularea de recomandări (21%) și chiar prin răspunsul oferit la întrebări referitoare la actualitate (18%).



Cu toate acestea, în pofida acestei utilizări emergente, respondenții din majoritatea țărilor 'rămân sceptici cu privire la folosirea AI în domeniul informației și preferă ca oamenii să continue să joace un rol'. Ei se tem că informațiile produse în principal de AI sunt 'mai puțin transparente' și 'mai puțin demne de încredere'.



Modelele AI se alimentează cu datele pe care le găsesc pe internet, inclusiv materiale de presă, pentru a putea produce text sau imagini pe baza unei simple solicitări formulate în limbaj cotidian.



Unele instituții media au optat să încheie acorduri cu jucătorii AI pentru a obține venituri. În schimb, alții au inițiat acțiuni în justiție pentru încălcarea drepturilor de autor.



Publicat anual de Institutul Reuters, afiliat universității britanice Oxford, raportul asupra informației digitale este considerat un instrument de referință pentru analiza schimbărilor din mass-media, potrivit Agerpres.

