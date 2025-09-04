Construind ziua de mâine: efortul îndrăzneț al României pentru un viitor conectat și sigur

România își accelerează eforturile pentru a deveni una dintre cele mai avansate națiuni din punct de vedere digital din Europa. Susținută de o infrastructură de internet puternică și de investiții publice și private tot mai mari, țara implementează strategii digitale cuprinzătoare care vizează modernizarea tuturor aspectelor, de la administrația publică la securitatea cibernetică și adoptarea cloud-ului.

Instituțiile guvernamentale se îndreaptă către platforme digitale, companiile adoptă tehnologii avansate într-un ritm mai rapid, iar sistemul de învățământ se aliniază treptat la nevoile unei economii digitale. Această transformare nu se limitează la creșterea conectivității; se concentrează și pe îmbunătățirea securității datelor, pe consolidarea serviciilor publice și pe construirea unui avantaj competitiv în peisajul digital european.

Așteptări în creștere într-o societate cu mentalitate digitală

În întreaga Românie, există o cerere tot mai mare din partea cetățenilor pentru progrese mai rapide în digitalizare. Mulți nu se mai mulțumesc cu soluții parțiale; își doresc acces deplin la instrumente digitale care fac viața de zi cu zi mai ușoară, mai sigură și mai eficientă.

Un raport recent al Uniunii Europene plasează România printre liderii în conectivitatea la internet fix, datorită unora dintre cele mai mari rate de acoperire prin fibră optică (FTTP) din regiune. Cu această infrastructură deja existentă, guvernul avansează cu planuri de direcționare a mai multor resurse către inteligența artificială și serviciile bazate pe cloud, cu scopul de a moderniza administrația publică și de a consolida reziliența digitală în toate sectoarele

Pe măsură ce această fundație digitală se extinde, obiceiurile cotidiene ale locuitorilor din România se schimbă și ele. Cumpărăturile online devin norma, în special în zonele urbane, unde mulți renunță acum complet la magazinele fizice în favoarea unor opțiuni de comerț electronic mai rapide și adesea mai ieftine. În domeniul divertismentului, site-urile online casino și platformele similare înregistrează un trafic tot mai mare. Comparativ cu omologii lor tereștri, aceste alternative digitale oferă o selecție mai largă de jocuri și oferte de bonusuri mai generoase, doi factori care continuă să atragă noi utilizatori.

Sectorul medical din România acceptă, de asemenea, schimbarea. Serviciile de telemedicină câștigă teren, în special în comunitățile rurale, unde accesul la specialiști poate fi limitat. Pacienții pot acum programa consultații video, își pot accesa dosarele medicale online și pot primi rezultatele testelor electronic, toate acestea reflectând o schimbare mai amplă în modul în care serviciile sunt furnizate și consumate într-un mediu digital.

Consolidarea infrastructurii digitale

Efortul digital al României este construit pe o fundație solidă. Țara se situează deja pe primele locuri în Europa în ceea ce privește accesul fix în bandă largă, în special în orașele unde internetul de mare viteză este disponibil pe scară largă.

Această rețea a devenit o rampă de lansare pentru noile tehnologii - IA, IoT și servicii cloud - care depind de conexiuni stabile și rapide. Dar în afara centrelor urbane, acoperirea nu este încă la același nivel. Reducerea acestui decalaj este acum o prioritate clară, deoarece guvernul implementează planuri pentru a aduce conectivitate fiabilă și în comunitățile rurale.

Dezvoltarea IA și a tehnologiilor cloud

Prin strategia sa națională 2024-2027, România face din inteligența artificială o piatră de temelie a dezvoltării viitoare. Planul acoperă instituțiile publice, proiectele de cercetare și educația digitală, urmărind să integreze IA într-un mod care să facă sistemele de zi cu zi mai inteligente și mai receptive.

Și platformele cloud beneficiază de investiții majore. Noul Cloud Privat Guvernamental, programat să fie finalizat până la mijlocul anului 2026, va găzdui totul, de la servicii fiscale la baze de date medicale. Prin centralizarea serviciilor publice sub un singur acoperiș digital securizat, guvernul speră să reducă fragmentarea și să accelereze timpii de răspuns între departamente.

Îmbunătățirea competențelor digitale și a educației

Chiar și cea mai bună infrastructură este de o utilitate limitată dacă oamenii nu știu cum să o utilizeze. În România, nivelurile de competențe digitale rămân scăzute; mai puțin de o treime din populație are competențe digitale de bază, comparativ cu mai mult de jumătate în întreaga UE.

Această diferență a determinat implementarea unor standarde educaționale actualizate. Noi cadre sunt integrate în programa școlară, vizând alfabetizarea digitală de la o vârstă fragedă.

Strategia nu se oprește la școli. Se dezvoltă formare specializată pentru funcționarii publici, medici și ONG-uri, asigurându-se că instrumentele digitale sunt aplicate eficient în sectoare vitale. Bibliotecile din întreaga țară sunt transformate în centre digitale, oferind sprijin cetățenilor mai în vârstă și celor din comunități defavorizate.

În ciuda acestor eforturi, România continuă să se confrunte cu o problemă comună: exodul talentelor. În timp ce universitățile produc un flux puternic de absolvenți TIC, mulți pleacă pentru locuri de muncă mai bine plătite în alte părți ale Europei. Pentru a inversa această tendință se iau în considerare politici care să facă industria tehnologică internă mai atractivă - prin stimulente, sprijin pentru startup-uri și conexiuni mai puternice între școli și piața muncii.

Modernizarea serviciilor guvernamentale

Progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice din România au fost vizibile, deși nu lipsite de inconsecvențe. Inițiative precum sistemul de facturare electronică și platforma de transport electronic au eliminat straturile de birocrație manuală, înlocuind procedurile lente și fragmentate cu alternative digitale mai rapide. Cu toate acestea, mulți încă nu profită de acest lucru. Nivelurile scăzute de implicare sugerează că accesibilitatea și alfabetizarea digitală necesită încă o atenție serioasă.

Nici securitatea nu este o idee secundară. Odată cu creșterea digitală vine cu un risc sporit, iar România a recunoscut acest lucru.

La nivel național, România a înființat o linie de răspuns în domeniul securității cibernetice, disponibilă 24/7, și a încheiat parteneriate cu firme private de tehnologie pentru a monitoriza și proteja sistemele critice.

Punerea bazelor pentru viitor

Ceea ce face România acum va defini modul în care va funcționa mâine. Accentul nu se mai pune pe accelerarea pasului în ce privește tendințele digitale; ci pe configurarea unor sisteme care se pot adapta și scala pe măsură ce tehnologia evoluează.

Desigur, rămân numeroase obstacole. Încrederea publică în sistemele digitale, deficitul de competențe digitale și execuția fragmentată în diferite regiuni ar putea încetini progresul. Dar, cu investiții strategice și aliniere la UE, România se poziționează pentru a le depăși. Ritmul poate varia, dar direcția este clară: un stat mai inteligent, mai receptiv la cetățenii săi și echipat pentru economia digitală care există deja.

