€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
Data actualizării: 10:38 02 Ian 2026 | Data publicării: 09:42 02 Ian 2026

Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
Autor: Andrei Itu

petrecere de revelion 2 Revelion 2026. Foto: Freepik.com
 

O poză care surprinde momentul izbucnirii incendiului, cu peste 40 de morţi şi 115 răniţi din barul Le Constellation din Crans-Montana, a fost făcută publică.

Conform imaginii difuzate de postul francez BFMTV, se observă primele flăcări izbucnite la nivelul spumei poliuretanice de pe tavanul barului Le Constellation din Crans-Montana.

În imagine se mai poate vedea cum  unele persoane din local ridică mai multe sticle de şampanie, pe care sunt fixate lumânări aprinse - tip artificii.

Femeie aşezată pe umerii unui bărbat, cu artificii fixate pe sticle de șampanie aproape de tavanul barului

Mai mult, o femeia este aşezată pe umerii unui bărbat, care apărea şi într-o altă fotografie publicată de BFMTV. Poza a fost făcută de o supravieţuitoare înainte de izbucnirea incendiului şi dată publicității de postul citat.

Momentul izbucnirii incendiului în barului Le Constellation din Crans-Montana / FOTO: BFM TV

Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Foto BFMT TV

Pentru moment, autorităţile elveţiene nu au indicat cauza exactă a incendiului devastator.

"Există mai multe ipoteze, dar teoria noastră principală este că întreaga încăpere a fost cuprinsă de flăcări, ceea ce a dus la o explozie", a spus la conferinţa de presă procuroarea generală a cantonului Valais, Beatrice Pilloud. 

Procuroarea nu a comentat informaţiile conform cărora incendiul ar fi putut fi cauzat de lumânări fixate în sticle de şampanie sau de artificii. Ea invocat că ancheta este în desfăşurare.

40 de oameni au murit, 115 au fost răniți în incendiul izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția

Aproximativ 40 de persoane au murit în incendiu şi alte aproximativ 115 persoane au fost rănite, majoritatea grav. Acesta este primul bilanţ oficial al victimelor făcut public de autorităţile elveţiene la câteva ore după ce flăcările au cuprins barul Le Constellation plin de turişti în jurul orei 1:30 dimineaţa (00:30 GMT), în timp ce petrecăreţii sărbătoreau Revelionul 2026.

Mai mulţi martori afirmă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle, ținute în mână de o persoană aşezată pe umerii altei persoane. Unii martori susțin că erau angajaţi ai barului Le Constellation.

Vezi și - Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. UPDATE - VIDEO 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Crans-Montana
elvetia
Le Constellation
incendiu
artificii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Incendiul din Crans-Montana. A început identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția
Publicat acum 29 minute
Controverse cu patronii barului Le Constellation din Crans-Montana. Sunt acuzați că ar fi lăsat minori în local
Publicat acum 58 minute
Doi pescari căzuți în râul Olt. Tânăr de 28 de ani, resuscitat de echipele de salvare
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Tragedia de la Crans-Montana: România sare în ajutorul Elveției
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close