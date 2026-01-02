Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Poza, în articol

Conform imaginii difuzate de postul francez BFMTV, se observă primele flăcări izbucnite la nivelul spumei poliuretanice de pe tavanul barului Le Constellation din Crans-Montana.

În imagine se mai poate vedea cum unele persoane din local ridică mai multe sticle de şampanie, pe care sunt fixate lumânări aprinse - tip artificii.

Femeie aşezată pe umerii unui bărbat, cu artificii fixate pe sticle de șampanie aproape de tavanul barului

Mai mult, o femeia este aşezată pe umerii unui bărbat, care apărea şi într-o altă fotografie publicată de BFMTV. Poza a fost făcută de o supravieţuitoare înainte de izbucnirea incendiului şi dată publicității de postul citat.

Momentul izbucnirii incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana, surprins într-o fotografie - Foto BFMT TV

Pentru moment, autorităţile elveţiene nu au indicat cauza exactă a incendiului devastator.

"Există mai multe ipoteze, dar teoria noastră principală este că întreaga încăpere a fost cuprinsă de flăcări, ceea ce a dus la o explozie", a spus la conferinţa de presă procuroarea generală a cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Procuroarea nu a comentat informaţiile conform cărora incendiul ar fi putut fi cauzat de lumânări fixate în sticle de şampanie sau de artificii. Ea invocat că ancheta este în desfăşurare.

40 de oameni au murit, 115 au fost răniți în incendiul izbucnit în barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția

Aproximativ 40 de persoane au murit în incendiu şi alte aproximativ 115 persoane au fost rănite, majoritatea grav. Acesta este primul bilanţ oficial al victimelor făcut public de autorităţile elveţiene la câteva ore după ce flăcările au cuprins barul Le Constellation plin de turişti în jurul orei 1:30 dimineaţa (00:30 GMT), în timp ce petrecăreţii sărbătoreau Revelionul 2026.

Mai mulţi martori afirmă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle, ținute în mână de o persoană aşezată pe umerii altei persoane. Unii martori susțin că erau angajaţi ai barului Le Constellation.

