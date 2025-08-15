Data publicării:

WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Tehnologie
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Aplicația a introdus o nouă funcție pentru utilizatori.

WhatsApp se apropie tot mai mult de statutul de rival pentru aplicațiile de tip Google Meet sau Zoom. Aplicația de mesagerie, deținută de Meta, testează funcții bazate pe AI, dar se axează și pe noi caracteristici pentru orice tip de apel video.

Cea mai recentă actualizare permite utilizatorilor să programeze întâlniri, la fel ca în Google Meet sau Zoom, iar persoanele incluse în listă vor fi notificate atunci când întâlnirea urmează să înceapă.

Noua funcție de apelare WhatsApp

Utilizatorii WhatsApp vor beneficia de mai multe funcții pentru apelurile de grup. Funcția „Schedule Calls” permite adăugarea participanților și crearea unui calendar pentru întâlnirea video cu un grup de persoane, funcționând similar cu Teams, Google Meet sau Zoom.

În plus, aplicația introduce un instrument de tip „ridică mâna”, care oferă rândul de a vorbi în cadrul unui interviu sau al unei întâlniri. De asemenea, fila de apeluri va primi un design nou, care va permite vizualizarea apelurilor programate, a detaliilor participanților și a link-ului de acces la întâlnire.

Persoana care organizează apelul va fi notificată când participanții se alătură întâlnirii prin linkul partajat. WhatsApp asigură că, la fel ca apelurile personale, și aceste apeluri de grup vor fi protejate prin criptarea end-to-end.

Actualizarea este disponibilă treptat la nivel global. Odată cu introducerea funcției de programare a apelurilor, nu poate fi exclusă extinderea acestei opțiuni și în chat-uri.

WhatsApp testează, de asemenea, suport vocal pentru Meta AI în versiunea beta de Android. Chatbot-ul Meta AI va avea un icon dinamic, similar cu Siri, și va răspunde la întrebări folosind textul afișat pe ecran, citând sursa informațiilor pentru a asigura credibilitatea. Modul vocal AI este dezactivat implicit, dar utilizatorul poate acorda acces la microfon și difuzor pentru ca chatbot-ul să asculte și să răspundă comenzilor, potrivit news18.

Citește și: Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
15 aug 2025, 09:37
Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale
14 aug 2025, 10:45
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
12 aug 2025, 09:28
Telefonul tău Android se mișcă greu? Iată cum îl poți face din nou rapid
10 aug 2025, 19:44
OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect
07 aug 2025, 23:55
Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online
05 aug 2025, 23:15
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Acest tip de videoclipuri sunt „dopamină pe bandă rulantă” pentru copilul tău. Co-fondatorul YouTube, șeful OpenAI și Elon Musk, avertisment comun pentru părinți
02 aug 2025, 11:10
Camere de supraveghere vândute în România, compromise de hackeri: Acces total de la distanță, fără parolă
31 iul 2025, 11:52
De ce merge prost internetul acasă și cum poți schimba asta imediat
29 iul 2025, 22:51
Unul dintre cei mai influenți experți AI a detaliat cât de bizar va arăta anul 2050: Inteligența artificială va deveni aproape umană
27 iul 2025, 10:06
Aplicația care-ți anunță prietenii când ai ajuns acasă în siguranță
24 iul 2025, 22:55
Criză de proporții la Microsoft: Hackeri chinezi au compromis sistemele, afectând sute de organizații
22 iul 2025, 23:54
Elon Musk anunță primul AI gândit special pentru copii: „Baby Grok” va aduce inteligența artificială pe tabletele celor mici
21 iul 2025, 23:55
„Primul atac terorist civil cu drone”. Vestul Sălbatic al inteligenței artificiale: Ce se întâmplă când roboții decid să atace
20 iul 2025, 11:41
Sectorul IT din România, lovit din mai multe direcții. Companiile își reduc echipele și pun proiectele pe pauză
16 iul 2025, 13:30
Schimbări majore la TikTok și CapCut. Sute de milioane de utilizatori vor fi afectați
07 iul 2025, 23:26
Cum îi ajută realitatea virtuală pe copii să învingă frica de ace
06 iul 2025, 08:41
A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)
04 iul 2025, 11:41
Schimbare la Instagram. A lansat o funcție mult așteptată de utilizatori
03 iul 2025, 08:54
Algoritmii cuantici de AI depășesc deja cele mai rapide supercomputere din lume - Studiu
27 iun 2025, 17:55
România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre
23 iun 2025, 20:03
Deficitul României explodează, Comisia Europeană reacționează: Vin tăieri și restricții bugetare
20 iun 2025, 22:58
Telefoane cu baterii impresionante. Uiți să le mai încarci și nu costă mai mult de 300 de euro
18 iun 2025, 20:33
ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații
17 iun 2025, 09:17
Investiție de 4,26 miliarde de lei în România: Producție locală de vehicule blindate, cu sprijin turcesc
13 iun 2025, 00:01
Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video
13 iun 2025, 00:05
România produce blindate prin Automecanica Mediaș: Fabrica revine în forță după 80 de ani de tradiție militară
12 iun 2025, 23:56
Studenții UTCN Cluj participă la Bridgestone World Solar Challenge, în Australia
11 iun 2025, 15:56
Roboți pentru toată lumea! Americanii pregătesc roboți umanoizi accesibili și mini-asistenți de birou, cu lansare planificată la finalul anului 2025
09 iun 2025, 23:01
Suntem pregătiți pentru ce urmează? Mihnea Costoiu trage un semnal de alarmă. Vine cu exemplul părinților săi
03 iun 2025, 21:19
Ai primit un mail de la o pretinsă firmă de avocatură? DNSC, avertisment despre cum ți se pot fura datele
27 mai 2025, 13:24
Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România
24 mai 2025, 21:01
90% dintre parolele pe care le alegem sunt o ușă deschisă pentru infractorii cibernetici. Truc pentru memorare fără manager de parole
23 mai 2025, 18:53
Cele șase cuvinte pe care nu ar trebui să le scrii niciodată pe Google: Vei deveni ținta hackerilor
17 mai 2025, 19:05
VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat
14 mai 2025, 20:00
Microsoft concediază mii de angajaţi
14 mai 2025, 09:03
Poliția avertizează cu privire la cea mai recentă escrocherie pe WhatsApp: Poți rămâne fără bani și date
09 mai 2025, 22:38
O mare companie de electronice va concedia mii de oameni din întreaga lume
09 mai 2025, 15:21
Premieră globală: Beijing găzduiește primele Jocuri Mondiale ale Roboților. Competiții de sport, dans și activități casnice - ce ne spune asta despre viitorul omenirii
08 mai 2025, 14:10
Cum poți să rămâi fără contul de WhatsApp, deși nu dai click pe nimic suspect: Trucul cu căsuța vocală
07 mai 2025, 21:48
Europa, cu un pas în spate față de SUA în cursa tehnologică pentru 6G
07 mai 2025, 11:58
WhatsApp nu mai funcționează pe aceste telefoane începând de astăzi: Verifică dacă al tău se află pe listă
05 mai 2025, 23:11
Experimentul care a speriat China. Tentativă de "evadare"? Un robot cu AI, agresiv în timpul unei demonstrații cu public
05 mai 2025, 13:54
Lansarea GTA 6 a fost amânată
02 mai 2025, 21:20
SuperCard X: Așa funcționează noul malware care se ascunde în WhatsApp pentru a-ți fura datele bancare
22 apr 2025, 22:24
Un simplu email, trimis de pe domeniul oficial Google, vă poate lăsa fără cont! Alertă de securitate la gigantul tech. Hackerii folosesc o nouă metodă de phishing
22 apr 2025, 14:58
Un american şi doi ruşi au revenit în siguranţă pe Pământ după şapte luni pe Staţia Spaţială Internaţională
20 apr 2025, 11:47
Spotify, indisponibilă pentru mii de utilizatori la nivel global
16 apr 2025, 20:23
WhatsApp lansează 12 funcții noi care îți schimbă complet modul de a comunica
11 apr 2025, 16:00
ChatGPT a trecut testul Turing, fiind considerat „om” în 73% din cazuri
09 apr 2025, 22:39
Camera auto sună proprietarul dacă mașina e lovită sau vandalizată în parcare
09 apr 2025, 17:34
Cele mai noi știri
acum 5 minute
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
acum 27 de minute
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
acum 29 de minute
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
acum 57 de minute
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
acum 58 de minute
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
acum 1 ora 15 minute
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
acum 1 ora 24 minute
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
acum 1 ora 40 minute
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Când începe summitul și ce urmăresc cei doi lideri
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel