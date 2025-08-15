WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom

WhatsApp se apropie tot mai mult de statutul de rival pentru aplicațiile de tip Google Meet sau Zoom. Aplicația de mesagerie, deținută de Meta, testează funcții bazate pe AI, dar se axează și pe noi caracteristici pentru orice tip de apel video.

Cea mai recentă actualizare permite utilizatorilor să programeze întâlniri, la fel ca în Google Meet sau Zoom, iar persoanele incluse în listă vor fi notificate atunci când întâlnirea urmează să înceapă.

Noua funcție de apelare WhatsApp

Utilizatorii WhatsApp vor beneficia de mai multe funcții pentru apelurile de grup. Funcția „Schedule Calls” permite adăugarea participanților și crearea unui calendar pentru întâlnirea video cu un grup de persoane, funcționând similar cu Teams, Google Meet sau Zoom.

În plus, aplicația introduce un instrument de tip „ridică mâna”, care oferă rândul de a vorbi în cadrul unui interviu sau al unei întâlniri. De asemenea, fila de apeluri va primi un design nou, care va permite vizualizarea apelurilor programate, a detaliilor participanților și a link-ului de acces la întâlnire.

Persoana care organizează apelul va fi notificată când participanții se alătură întâlnirii prin linkul partajat. WhatsApp asigură că, la fel ca apelurile personale, și aceste apeluri de grup vor fi protejate prin criptarea end-to-end.

Actualizarea este disponibilă treptat la nivel global. Odată cu introducerea funcției de programare a apelurilor, nu poate fi exclusă extinderea acestei opțiuni și în chat-uri.

WhatsApp testează, de asemenea, suport vocal pentru Meta AI în versiunea beta de Android. Chatbot-ul Meta AI va avea un icon dinamic, similar cu Siri, și va răspunde la întrebări folosind textul afișat pe ecran, citând sursa informațiilor pentru a asigura credibilitatea. Modul vocal AI este dezactivat implicit, dar utilizatorul poate acorda acces la microfon și difuzor pentru ca chatbot-ul să asculte și să răspundă comenzilor, potrivit news18.

