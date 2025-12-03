€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Tehnologie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Tehnologie Consolidarea inovației digitale în România: ICI București și Codata Software Solutions semnează un memorandum de cooperare
Data actualizării: 14:17 03 Dec 2025 | Data publicării: 14:15 03 Dec 2025

Consolidarea inovației digitale în România: ICI București și Codata Software Solutions semnează un memorandum de cooperare
Autor: Editor Team

ici-memorandum-cooperare Consolidarea inovației digitale în România: ICI București și Codata Software Solutions semnează un memorandum de cooperare
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Codata Software Solutions au semnat un memorandum de cooperare care stabilește un cadru de colaborare în domeniile cercetării, inovației și dezvoltării de soluții digitale.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a semnat un memorandum de cooperare cu Codata Software Solutions, una dintre cele mai importante companii românești specializată în soluții software integrate și infrastructuri digitale moderne.

Acordul stabilește un cadru de colaborare în domeniile cercetării, inovației și dezvoltării de soluții digitale menite să sprijine procesul de transformare digitală al României.

Parteneriat bazat pe inovație și digitalizare

Memorandumul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București, și Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions, și prevede inițiative comune în domenii precum cercetarea aplicată, dezvoltarea tehnologică, schimbul de cunoștințe și proiecte digitale pilot.

Cooperare pentru consolidarea ecosistemului digital românesc

„Acest memorandum marchează o nouă etapă în eforturile ICI București de a consolida parteneriatele cu mediul privat și de a susține dezvoltarea digitală a României. Prin acest tip de colaborare, ne propunem să valorificăm potențialul tehnologic și să contribuim activ la modernizarea ecosistemului digital național”, a declarat Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI București.

Parteneriatul reflectă un obiectiv mai amplu de consolidare a cooperării între mediul public de cercetare și sectorul privat din IT, încurajând inovația prin expertiză comună și creând oportunități pentru cercetare avansată și dezvoltare profesională. Cele două organizații vor colabora la proiecte axate pe transformarea digitală, modernizarea infrastructurii și aplicarea tehnologiilor emergente.

Horia Sabo a subliniat importanța cooperării dintre instituțiile românești de cercetare și companiile din domeniul tehnologiei pentru dezvoltarea unor capabilități locale sustenabile.

„Colaborarea cu ICI București ne permite să combinăm expertiza academică cu implementarea tehnologică reală. Obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea unor soluții digitale fiabile și sigure, care să răspundă atât nevoilor sectorului public, cât și celor din sectorul privat, și să ajute la consolidarea competitivității României în economia digitală”, a declarat Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions.

Acordul evidențiază, de asemenea, importanța dezvoltării capacității tehnologice locale prin sprijinirea furnizorilor români de software și infrastructură. Această abordare contribuie la menținerea expertizei în țară, stimulează inovația și susține crearea de produse și servicii digitale cu valoare adăugată ridicată.

Prin reunirea cercetării, educației și industriei, cooperarea dintre ICI București și Codata Software Solutions urmărește să creeze un mediu stabil pentru inovare și dezvoltare pe termen lung. Memorandumul reprezintă încă un pas important în consolidarea ecosistemului digital al României prin parteneriate instituționale și eforturi coordonate între sectorul public și cel privat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cercetare
dezvoltare
inovatie
Codata Software Solutions
ICI București
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 19 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 27 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 28 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 40 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 50 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close