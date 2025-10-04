Apple și Amazon profită de ”shutdown”-ul guvernului Trump

Doi dintre cei patru giganți ai Inernetului, Amazon și Apple, profită de blocajul agențiilor guvernamentale din SUA.

Procesele împotriva Google și Meta continuă și după ce s-a produs shutdown-ul guvernului Trump. Cele două companii vor primi în scurtă vreme verdictul instanței, în cazurile de încălcare a legislației anti-trust cu care se confruntă.

În schimb, procesele care ar putea duce la divizarea Amazon și Apple au fost suspendate în ultima săptămână. Procesul Amazon era programat să înceapă abia în februarie 2027, iar pregătirea dosarului și depozițiile în cazul Apple erau planificat să de desfășoare până în ianuarie 2027. Judecătorii din ambele cazuri au aprobat cererea guvernului de a suspenda procedurile până la restabilirea finanțării federale.

Conform Articolului I al Constituției SUA, Congresul are autoritatea de a aloca fonduri din Trezorerie. Începând din 1977, procedura de autorizare federal se desfășoară pe baza unui an fiscal care începe la 1 octombrie și se încheie la 30 septembrie anul următor, fiind necesară adoptarea a douăsprezece legi separate, una pentru fiecare tip de cheltuială publică. Polarizarea politică a afectat uneori procesul de alocare bugetară, obligând legislativul să adopte rezoluții temporare de finanțare pentru a menține funcționarea guvernului.

La 1 octombrie, guvernul federal al Statelor Unite a intrat în „shutdown” (sau închidere parțială), fiindcă nu a fost adioptată în Congres legislația de finanțare pentru anul fiscal 2026, care a început în acea zi. Blocajul a fost cauzat de neînțelegeri partizane legate de nivelurile cheltuielilor federale, reducerea ajutoarelor externe și subvențiile pentru asigurările de sănătate.Statele Unite trec prin al unsprezecelea shutdown care duce la restrângerea serviciilor guvernamentale și al treilea sub președinția lui Donald Trump.

Blocajul a impus trimiterea în concediu fără plată a aproximativ 800.000 de angajați federali și la continuarea activității fără salariu pentru alți 700.000. Serviciile esențiale, precum Medicare, Medicaid, Agenția pentru Securitatea Transporturilor (TSA) și școlile publice șau continuat să funcționeze, multe agenții — inclusiv Institutele Naționale de Sănătate (NIH) și Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) — s-au confruntat cu suspendări parțiale sau totale ale activității.