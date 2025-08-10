Data actualizării: | Data publicării:

Telefonul tău Android se mișcă greu? Iată cum îl poți face din nou rapid

Autor: Ema Apostu | Categorie: Tehnologie
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Smartphone-urile cu Android au devenit indispensabile pentru majoritatea utilizatorilor, însă nu de puține ori acestea ajung să își piardă din viteză la câteva luni după achiziție. Deși fenomenul este des întâlnit, există metode simple și eficiente pentru a preveni încetinirea dispozitivului și pentru a-i prelungi durata de viață.

Unul dintre aspectele care influențează performanța este modul în care sunt gestionate actualizările de sistem. Multe telefoane sunt setate implicit să instaleze automat update-uri, însă nu întotdeauna aceste modificări aduc îmbunătățiri vizibile. În unele cazuri, după instalarea unei versiuni noi, utilizatorii observă consum crescut de baterie și o reacție mai lentă a aplicațiilor. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca actualizările să fie făcute manual, doar atunci când este necesar, de exemplu atunci când o aplicație esențială nu mai funcționează sau când noua versiune promite optimizări semnificative.

O altă cauză frecventă a încetinirii este acumularea de fișiere cache. Aceste date temporare, create pentru a accelera încărcarea aplicațiilor și paginilor, pot ocupa mult spațiu în timp, afectând astfel performanța. Curățarea periodică a memoriei cache din setările Google Play Store este o metodă rapidă de a elibera resurse și de a readuce telefonul la un răspuns mai prompt.

Spațiul de stocare poate fi, de asemenea, sufocat de aplicații pe care nu le mai folosim. Fiecare program instalat ocupă memorie și consumă resurse, chiar și atunci când nu rulează activ. Prin accesarea meniului de setări și dezinstalarea aplicațiilor inutile sau dezactivarea celor care nu pot fi eliminate, dispozitivul va câștiga în fluiditate.

La fel ca în cazul unui computer, repornirea telefonului din când în când este benefică. Un simplu restart curăță fișierele temporare, eliberează memoria RAM și poate readuce rapid performanța inițială a sistemului.

Siguranța aplicațiilor instalate este un alt element crucial. Descărcarea exclusivă din Google Play Store reduce considerabil riscul infectării cu software malițios, care poate nu doar să încetinească telefonul, ci și să compromită datele personale. Aplicațiile provenite din surse nesigure pot ascunde funcții nedorite, ce pot duce la pierderea totală a informațiilor stocate.

În situațiile în care toate aceste metode nu mai dau rezultate, resetarea la setările din fabrică rămâne soluția extremă. Această procedură readuce telefonul la starea inițială, eliminând complet fișierele, aplicațiile și datele personale. Este însă important ca înainte de resetare să se facă o copie de siguranță a tuturor informațiilor importante, pentru a evita pierderea definitivă a acestora.

