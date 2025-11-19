€ 5.0889
DCNews Tehnologie Schimbare majoră la Roblox. Copiii nu vor mai putea face asta
Data publicării: 09:49 19 Noi 2025

Schimbare majoră la Roblox. Copiii nu vor mai putea face asta
Autor: Doinița Manic

Roblox Roblox. Foto: captură video
 

Roblox introduce o schimbare majoră.

Copiii nu vor mai putea discuta cu adulți necunoscuți pe Roblox. Platforma de gaming a extins măsurile de siguranță, scrie BBC.

Verificările obligatorii de vârstă vor fi introduse pentru conturile care folosesc funcțiile de chat, începând din decembrie pentru Australia, Noua Zeelandă și Țările de Jos, iar din ianuarie pentru restul lumii.

Măsura vine după ce Roblox a fost criticat pentru că a permis copiilor acces la conținut nepotrivit și interacțiuni cu adulți, iar compania este dată în judecată în mai multe state americane din cauza problemelor legate de siguranța minorilor.

Reacția revoltătoare a directoului executiv al Roblox

În martie, directorul executiv al Roblox, Dave Baszucki, declara pentru BBC că părinții care sunt îngrijorați de serviciu „nu ar trebui să-și lase copiii pe platformă”, în loc să propună soluții.

Totuși, unii părinți și activiști au avertizat că, în ciuda măsurilor existente, copiii pot întâlni în continuare conținut nepotrivit sau pot discuta cu adulți.

Rani Govender, manager de politici pentru siguranța copiilor online la NSPCC, a spus că tinerii sunt expuși „unor riscuri inacceptabile” pe Roblox, „lăsând mulți copii vulnerabili la abuz și exploatare online”.

Organizația a salutat eforturile platformei, dar a cerut Roblox să „asigure că schimbările sunt eficiente în practică și că împiedică agresorii adulți să vizeze și să manipuleze utilizatorii tineri”.

Platforma a avut în medie peste 80 de milioane de jucători zilnici în 2024, aproximativ 40% dintre ei având sub 13 ani.

Roblox susține că va impune verificarea facială a vârstei 

În SUA, Roblox se confruntă cu procese în Texas, Kentucky și Louisiana din cauza preocupărilor privind siguranța copiilor.

Acum, Roblox afirmă că va deveni prima platformă de gaming de mari dimensiuni care va impune verificarea facială a vârstei pentru accesarea funcțiilor de chat.

Matt Kaufman, director de siguranță la Roblox, a declarat că tehnologia de estimare a vârstei este „destul de precisă”. El susține că sistemul poate oferi estimări foarte apropiate – „cu o eroare de unul până la doi ani” – pentru utilizatorii cu vârste între 5 și 25 de ani. Deocamdată, tehnologia poate fi folosită voluntar oriunde în lume.

Utilizatorii care finalizează procesul vor fi încadrați în grupe de vârstă: sub 9 ani, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 și 21+. Jucătorii vor putea discuta doar cu alții din grupe de vârstă apropiate, cu excepția cazului în care îi adaugă ca „persoane de încredere”, o funcție destinată celor pe care îi cunosc în realitate.

Minorii sub 13 ani vor avea în continuare blocate mesajele private și anumite tipuri de chat, dacă părinții nu oferă permisiunea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Roblox
platfoma jocuri
jocuri online copii
schimbare roblox
