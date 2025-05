Microsoft concediază mii de angajaţi.

Gigantul tehnologic american Microsoft Corp a anunţat că va renunţa la 6.000 de angajaţi din companie, în cadrul eforturilor de a reduce forţa sa de muncă, transmit Bloomberg şi AP.



Planificatele concedieri reprezintă mai puţin de 3% din totalul forţei de muncă şi se vor desfăşura în întreaga lume, la toate nivelurile, inclusiv la platforma LinkedIn.

"Continuăm să implementăm schimbările organizaţionale necesare pentru a poziţiona cel mai bine compania către succes pe o piaţă dinamică", a declarat un purtător de cuvânt al Microsoft.



Compania, care în iunie 2024 avea 228.000 de angajaţi cu normă întreagă la nivel global, face periodic restructurări, deseori pentru a reorienta angajaţii către domeniile prioritare. În ianuarie 2023, Microsoft a concediat 10.000 de angajaţi. Aproximativ 55% dintre angajaţii Microsoft sunt în SUA.



Până în iulie, vor fi concediaţi aproximativ 2.000 de angajaţi de la sediul central al Microsoft din Redmond, Washington.



În ultimii ani, compania a fost sub presiune să ţină sub control costurile, pe fondul cheltuielilor masive cu centrele de date care alimentează serviciile de inteligenţă artificială (AI) şi Azure - divizia de cloud-computing.



Anul trecut, directorul general Satya Nadella anunţa că AI ajută compania să economisească costurile cu forţa de muncă. Tema a revenit din nou marţi, în timpul unei conferinţe organizate de JP Morgan, când directorul financiar al Microsoft, Bill Duff, a spus că firma "economiseşte sute de milioane de dolari pe an folosind AI pentru asistenţa oferită clienţilor".



Şi alte companii din domeniul tehnologiei au anunţat anul acesta concedieri. În ianuarie, Meta Platforms Inc informa că va renunţa la aproximativ 5% din totalul forţei de muncă, iar luna următoare Bloomberg anunţa că Salesforce Inc renunţă la peste 1.000 de angajaţi.

