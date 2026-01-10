€ 5.0887
Stiri

Ce se întâmplă cu vremea? În Londra, mai cald decât în Madrid. Temperaturi de până la 11- 13 grade Celsius
Data actualizării: 22:35 10 Ian 2026 | Data publicării: 22:34 10 Ian 2026

Ce se întâmplă cu vremea? În Londra, mai cald decât în Madrid. Temperaturi de până la 11- 13 grade Celsius
Autor: Gabriela Ungureanu

londra anglia poza apus foto Pexels/ Londra

Dacă în România, în București, temperaturile maxime din aceste zile sunt negative și, în plus, și ninge, la fel ca-n statele de prin jurul nostru, în Marea Britanie maximele acestor zile depășesc 10 grade Celsius.

 

În anumite părți din Marea Britanie, meteorologii au prognozat temperaturi mai mari decât în Madrid. Dacă în Madrid maximele pentru duminică și luni vor fi de 8 grade Celsius, în Plymouth se anunță maxime care vor atinge 13°C duminică și 12°C luni, în timp ce Londra urmează să aibă 8°C duminică și 11°C luni, arată SkyNews. 

După furtuna Goretti, temperaturi de primăvară? 

Totuși, unele zone din Marea Britanie rămân sub alerte de ninsoare, gheață, vânt și ploaie. Joi și vineri, furtuna Goretti a lovit Marea Britanie, aducând vânt puternic, de aproape 160 km/h, context în care a fost emisă o avertizare roșie, rară în Regat. 

-11 în România, +11 în Anglia

În România, avem vreme deosebit de rece. ”Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade” arată Administrația Națională de Meteorologie.

Vezi mai mult aici: Vreme deosebit de rece în țară și-n București, prognoza meteo până în 18 ianuarie 

Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
anglia
spania
temperaturi
prognoza meteo
