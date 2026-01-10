Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite

”Am ales discreția în spațiul public în ultima vreme, după ce am decis să mă retrag din activitatea politică și instituțională.

Totuși, când minciuna este ridicată la rang de politică de partid și ține loc de „viziune” şi program politic, tăcerea nu e o opțiune, iar minciuna crasă trebuie sancționată.

Un senator AUR – al cărui nume nu merită menționat, pentru a nu-i oferi o notorietate pe care nu o poate câștiga prin activitate politică decentă – a lansat un scenariu SF. Iată mai jos invenția, pentru a înțelege dimensiunea manipulării:

Petrișor Peiu l-a acuzat pe Dacian Cioloș că a provocat Brexitul

„Astfel, Nicușor Dan a dat o gravă lovitură [...] Uniunii Europene [...], tot așa cum actualul său consilier Dacian Cioloș în calitate de comisar european pentru agricultură, a provocat Brexit, de dragul susținerii intereselor agricole ale Franței. [...] Manevra lui Cioloș l-a determinat pe premierul britanic David Cameron să pregătească referendumul [...] pentru rămânerea sau ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Considerăm că principalii responsabili pentru actul de trădare națională sunt președintele Nicușor Dan [...] Probabil și consilierul onorific de la Cotroceni, Dacian Julien Cioloș.”

”Disperarea nu are limite”

Domnule senator, am preluat textul dumneavoastră doar ca studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință. Nu credeam că vă puteți înjosi atât de mult din postura de om cu studii și cu analize economice pe care uneori le-am apreciat, aruncând cu minciuni la foc automat, dar se pare că disperarea nu are limite.

Iată realitatea verificabilă, explicată simplu:

1. Nu sunt consilierul nimănui.

Nu dețin nicio funcție publică de ceva vreme și niciun mandat de consilier pentru Președintele Nicușor Dan. Sunt un om liber. Dar, evident, pentru mașinăria de propagandă care vă scrie textele, adevărul este irelevant. Aveți nevoie de ținte false pentru a vă justifica incapacitatea de a propune alternative politice fezabile.

2. Afirmația că aș fi provocat Brexitul prin politica agricolă comună este o aberație care sfidează logica elementară.

În Politica Agricolă Comună, România și Marea Britanie nu au avut niciodată interese comune legate de subvențiile agricole, nici legate de nivelul subvențiilor și nici de modul de acordare a lor. Pur și simplu pentru că Marea Britanie este o țară pentru care principalul obiectiv al agriculturii este legat de mediu și natură și mai puțin producția agricolă. Este o țară care a ales de câteva secole sǎ-și asigure necesarul alimentar cu precădere din importuri, pe când România, Franța, Italia, Spania, Polonia etc sunt țări mari producătoare și exportatoare de produse agricole și alimentare și au interese comune pentru o Politică Agricolă europeană puternică, cu finanțări consistente, inclusiv pentru subvenții.

”Marea Britanie a dorit eliminarea subvențiilor pentru agricultură”

E simplu: câtă vreme a fost stat membru UE, Marea Britanie a dorit eliminarea subvențiilor pentru agricultură sau acordarea lor strict pe criterii de mediu și nu legate în vreun fel de producția agricolă. De când e în UE, România și-a dorit creșterea subvențiilor în agricultură pentru a-și dezvolta capacitatea de producție, deci nu aveau cum să se alinieze cele două state pe acest subiect.

După reforma Politicii Agricole Comune pe care am negociat-o, subvențiile agricole pentru România au crescut în fiecare an, ceea ce nu s-a întâmplat pentru Franța sau Olanda sau Italia, apropo de aberațiile că nu mi-a păsat de România.

Marea Britanie a ieșit din UE pentru cu totul alte motive decât agricultura sau subvențiile agricole, pur și simplu pentru că pentru ei acest subiect nu exista ca prioritate sau interes în raport cu UE.

Dacă dumneavoastră numiți „trădare” faptul că am adus miliarde de euro în agricultura românească, în ciuda opoziției britanice, atunci aveți o problemă gravă de definire a termenilor.

Fie nu aveți nicio idee despre cum funcționează Uniunea Europeană și economia (ceea ce e grav pentru un senator), fie mințiți deliberat pentru a manipula cetățenii (ceea ce e ticălos)” a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.