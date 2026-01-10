€ 5.0887
DCNews Economie Victor Negrescu: Agricultura românească nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme
Data actualizării: 19:08 10 Ian 2026 | Data publicării: 19:08 10 Ian 2026

Victor Negrescu: Agricultura românească nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme
Autor: Crişan Andreescu

cum-se-vad-de-la-bruxelles-declaratiile-lui-vance-si-cerinta-ialta-a-rusilor--victor-negrescu-lumea-este-foarte-ingrijorata-aici--sunt-riscuri-majore-asupra-romaniei_79739400 Sursa Foto: Agerpres

Europa poate fi competitivă și puternică fără să își sacrifice agricultura, mediul și coeziunea socială, afirmă eurodeputatul PSD Victor Negrescu.

 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul arată că 'în absența unor garanții ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur'.

'Poziția mea rămâne consecventă și responsabilă: comerț deschis, dar corect, cu reguli egale pentru toți și cu protejarea reală a fermierilor români și europeni. Agricultura românească are nevoie de piețe externe, iar România câștigă prin exportul de produse agroalimentare realizate la noi în țară atâta timp cât regulile sunt clare și corecte. Europa poate fi competitivă și puternică fără să își sacrifice agricultura, mediul și coeziunea socială. În acest spirit, voi continua să acționez și voi monitoriza îndeaproape clarificările care urmează, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în Parlamentul European. Urmează un vot în Legislativul european, încă un vot al României în Consiliul UE și ratificarea de către statele membre. Așadar, mai avem timp să ne apărăm interesele, să obținem mai multe pentru fermierii români sau chiar ca România să își schimbe poziția dacă impactul rămâne negativ. În absența unor garanții ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur', a scris europarlamentarul, sâmbătă, pe pagina sa de socializare.

Acordul UE - Mercosur 'a generat  emoție în spațiul public

El a menționat că Acordul UE - Mercosur 'a generat multă emoție în spațiul public pentru că nu a existat, din păcate, o dezbatere reală în societatea românească privind poziționarea României pe acest subiect'.

'Totul putea să fie mult mai simplu dacă cei responsabili de acest domeniu al afacerilor europene, fie că vorbim de externe sau economie, făceau acest minim efort de definire a poziției naționale prin dialog cu partenerii sociali, experți, societatea civilă și partidele politice din Parlamentul României. O dezbatere reală, cu argumente și date, care să genereze un mandat național adoptat în ședință de Guvern', a precizat europarlamentarul social-democrat.

Victor Negrescu a menționat că, atunci când este vorba despre un acord comercial, 'există atât învingători, cât și pierzători'.

'Principalii câștigători în România vin din industria auto, dar și din rândurile producătorilor de componente pentru marea industrie europeană care speră ca aceste noi piețe să le relanseze activitatea. Lor li se adaugă cei care folosesc materia primă din America Latină pentru produse cu o mai mare valoare adăugată. Dar nu este suficient să ai anumite beneficii dacă persoane sau sectoare economice au de suferit. (...) Am atras atenția public că este crucial ca toate autoritățile responsabile din România să discute cu fermierii înainte să adopte o decizie. Din păcate, cei care au stabilit votul României nu au făcut-o. Au dat dovadă de aroganță. Nu îi costa nimic să discute, să explice și să caute soluții pentru fermieri. Au gândit iar electoral pentru că statistic electoratul din comunitățile mai mici nu îi votează', a punctat el.

Potrivit eurodeputatului, 'agricultura europeană, și implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme'.

Nu putem cere agricultorilor europeni să respecte standarde stricte și costisitoare de mediu

'Problema nu este comerțul în sine, ci lipsa dialogului, a sprijinului real și a unor mecanisme juridice clare și aplicabile care să protejeze fermierii, mai ales cei mici și mijlocii, atunci când piața este destabilizată și care să-i îndrume, în mod concret, spre accesarea acestor noi piețe. Nu putem cere agricultorilor europeni să respecte standarde stricte și costisitoare de mediu, siguranță alimentară, utilizare a pesticidelor și bunăstare a animalelor, iar apoi să acceptăm importuri care nu respectă aceleași reguli, verificate real. Concurența nu poate fi corectă în aceste condiții. Dreapta care conduce Uniunea Europeană, împreună cu suveraniștii aflați la guvernare, direct sau indirect, în Italia, Cehia, Slovacia, Suedia și Finlanda par să nu fie preocupați de aceste lucruri. Pentru ei profiturile și piața dictează tot, iar în rest scapă cine poate. De aceea, voi continua să pun presiune pe Comisia Europeană și am decis să depun o interpelare în regim de urgență în speranța că mai putem obține garanții suplimentare. Am solicitat răspunsuri clare despre modul concret în care vor funcționa clauzele de protecție și de salvgardare, despre cât de rapid pot fi activate și cum vor fi protejate piețele locale și regionale. Trebuie să știm ce controale reale vor exista și ce se va întâmpla atunci când standardele europene nu sunt respectate', a mai scris Victor Negrescu, pe pagina sa de socializare, potrivit Agerpres.

