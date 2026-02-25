€ 5.0953
|
$ 4.3250
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
DCNews COMPAS Cum se măsoară impactul unui mesaj în media, explicat studenților în cadrul proiectului COMPAS
Data actualizării: 19:03 25 Feb 2026 | Data publicării: 18:59 25 Feb 2026

Cum se măsoară impactul unui mesaj în media, explicat studenților în cadrul proiectului COMPAS
Autor: Editor Team

Cum se măsoară impactul unui mesaj în media, explicat studenților în cadrul proiectului COMPAS Cum se măsoară impactul unui mesaj în media, explicat studenților în cadrul proiectului COMPAS

La Universitatea Titu Maiorescu a avut loc o nouă sesiune aplicată dedicată studenților.

Adrian Ioniță și Val Vîlcu, experți stagii practică, au discutat cu aceștia despre monitorizarea impactului în spațiul public și despre modul în care este analizată prezența unui mesaj în media și social media.

Discuția a vizat modul în care se urmărește unde, cum și cu ce efect apare un subiect, un mesaj sau un stakeholder în media și social media. Accentul a fost pus pe monitorizarea realizată sistematic, comparabil în timp și raportată la obiective clare - informare, branding, reputație, lansare de produs sau advocacy.

Studenții au analizat etapele esențiale:

  • colectarea aparițiilor (clipping din presă tipărită, online, TV, radio și social media)

  • clasificarea și codarea materialelor după gen jurnalistic, ton, relevanță și stakeholderi

  • analiza impactului prin indicatori cantitativi (număr de apariții, audiență estimată, share of voice) și calitativi (preluare corectă sau distorsionată a mesajului, validare sau contestare)

  • elaborarea raportului de impact – unde a apărut mesajul, cum a fost prezentat și ce efect a produs

În partea practică, studenții au monitorizat aparițiile în presa online la o zi după un eveniment media (o postare publică a unui oficial) și au realizat un raport de impact, aplicând criteriile discutate.

O sesiune intensă și relevantă pentru viitorii profesioniști din comunicare, care au înțeles cât de important este să măsori corect vizibilitatea și efectele unui mesaj în spațiul public.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro / 


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Publicat acum 13 minute
Thierry Breton se plânge că nu e sprijinit în disputa cu SUA. Ce vrea fostul comisar european
Publicat acum 25 minute
Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!
Publicat acum 59 minute
Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 12 ore si 21 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close