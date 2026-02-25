Cum se măsoară impactul unui mesaj în media, explicat studenților în cadrul proiectului COMPAS

Adrian Ioniță și Val Vîlcu, experți stagii practică, au discutat cu aceștia despre monitorizarea impactului în spațiul public și despre modul în care este analizată prezența unui mesaj în media și social media.

Discuția a vizat modul în care se urmărește unde, cum și cu ce efect apare un subiect, un mesaj sau un stakeholder în media și social media. Accentul a fost pus pe monitorizarea realizată sistematic, comparabil în timp și raportată la obiective clare - informare, branding, reputație, lansare de produs sau advocacy.

Studenții au analizat etapele esențiale:

colectarea aparițiilor (clipping din presă tipărită, online, TV, radio și social media)

clasificarea și codarea materialelor după gen jurnalistic, ton, relevanță și stakeholderi

analiza impactului prin indicatori cantitativi (număr de apariții, audiență estimată, share of voice) și calitativi (preluare corectă sau distorsionată a mesajului, validare sau contestare)

elaborarea raportului de impact – unde a apărut mesajul, cum a fost prezentat și ce efect a produs

În partea practică, studenții au monitorizat aparițiile în presa online la o zi după un eveniment media (o postare publică a unui oficial) și au realizat un raport de impact, aplicând criteriile discutate.

O sesiune intensă și relevantă pentru viitorii profesioniști din comunicare, care au înțeles cât de important este să măsori corect vizibilitatea și efectele unui mesaj în spațiul public.

