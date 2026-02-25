Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat dur regimul fiscal aplicat contractelor de muncă cu timp parțial. El a zis că obligarea angajaților să plătească contribuții sociale la nivelul unui salariu cu normă întreagă reprezintă „o nedreptate” care afectează în special mamele.

„E o chestiune care mi se pare revoltătoare și pe care o recunosc toți. Avem contracte cu timp redus de muncă, le mai spunem part-time, așa, mai englezit. Indiferent pe câte ore este contractul, tu plătești contribuția de asigurări sociale și de sănătate ca și cum ai lucra opt ore, normă întreagă. Asta este o nedreptate. Cine sunt cei mai mulți în zona asta? Sunt mamele care au copii mici și nu pot să lipsească de acasă mai mult sau care au copii mai măricei. Ai copilul în clasa a doua, de exemplu. Lucrezi patru ore cât este copilul la școală și apoi vii acasă.

Este o mare nedreptate. Toți ne plângem că demografia lucrează împotriva României. Sau, mai corect spus, noi lucrăm împotriva oamenilor și scade demografia. Dar nu vrem să ajutăm mamele”, a zis Petrișor Peiu.

„Apoi este chestiunea celor cu dizabilități, a mamelor gravide, care trebuie să plătească CASS pentru concediile respective. Nu este doar lipsă de empatie, este o măsură ridicolă. Câștigi foarte puțin la buget și distrugi niște oameni. Pentru ei, sumele acestea chiar contează. Puteau să vină și să stabilească un plafon. De exemplu... mamele care au concediu postnatal mai mare de 10.000 de lei să plătească. Sau de 8.000 de lei. Găseau un plafon, nu știu. Dar cele care au 2.000, 3.000, 4.000 de lei, nu este cam absurd?”, a mai zis Petrișor Peiu, senator AUR, la DC News.

