€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Economie Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Data actualizării: 20:03 25 Feb 2026 | Data publicării: 20:00 25 Feb 2026

EXCLUSIV Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Autor: Anca Murgoci

contract / Fotografie de la Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/marketing-oferta-om-oameni-3760067/ contract / Fotografie de la Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/marketing-oferta-om-oameni-3760067/

Ai și tu acest tip de contract?

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat dur regimul fiscal aplicat contractelor de muncă cu timp parțial. El a zis că obligarea angajaților să plătească contribuții sociale la nivelul unui salariu cu normă întreagă reprezintă „o nedreptate” care afectează în special mamele.

„E o chestiune care mi se pare revoltătoare și pe care o recunosc toți. Avem contracte cu timp redus de muncă, le mai spunem part-time, așa, mai englezit. Indiferent pe câte ore este contractul, tu plătești contribuția de asigurări sociale și de sănătate ca și cum ai lucra opt ore, normă întreagă. Asta este o nedreptate. Cine sunt cei mai mulți în zona asta? Sunt mamele care au copii mici și nu pot să lipsească de acasă mai mult sau care au copii mai măricei. Ai copilul în clasa a doua, de exemplu. Lucrezi patru ore cât este copilul la școală și apoi vii acasă.

Este o mare nedreptate. Toți ne plângem că demografia lucrează împotriva României. Sau, mai corect spus, noi lucrăm împotriva oamenilor și scade demografia. Dar nu vrem să ajutăm mamele”, a zis Petrișor Peiu.

„Apoi este chestiunea celor cu dizabilități, a mamelor gravide, care trebuie să plătească CASS pentru concediile respective. Nu este doar lipsă de empatie, este o măsură ridicolă. Câștigi foarte puțin la buget și distrugi niște oameni. Pentru ei, sumele acestea chiar contează. Puteau să vină și să stabilească un plafon. De exemplu... mamele care au concediu postnatal mai mare de 10.000 de lei să plătească. Sau de 8.000 de lei. Găseau un plafon, nu știu. Dar cele care au 2.000, 3.000, 4.000 de lei, nu este cam absurd?”, a mai zis Petrișor Peiu, senator AUR, la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

part time
contract munca
petrisor peiu
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Publicat acum 13 minute
Thierry Breton se plânge că nu e sprijinit în disputa cu SUA. Ce vrea fostul comisar european
Publicat acum 25 minute
Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!
Publicat acum 59 minute
Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 12 ore si 21 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close