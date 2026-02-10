€ 5.0910
|
$ 4.2740
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
DCNews COMPAS COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Motivația unui antreprenor și sursele din care aceasta poate fi alimentată
Data actualizării: 19:04 10 Feb 2026 | Data publicării: 13:44 10 Feb 2026

COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Motivația unui antreprenor și sursele din care aceasta poate fi alimentată
Autor: Editor Team

compas Compas

Florin Răvdan, responsabil de formare antreprenorială, a revenit astăzi în redacția DCNews pentru o nouă întâlnire cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu.

El a continuat dialogul despre realitățile antreprenoriatului.


Discuția s-a concentrat pe motivația unui antreprenor, sursele din care aceasta poate fi alimentată, calitățile esențiale pentru a construi un business, dar și pe provocările pe care orice întreprinzător trebuie să învețe să le gestioneze.


Întrebări directe, exemple concrete și multă dorință de a înțelege cum se transformă ideile în proiecte reale.

De asemenea, și Tudor Curtifan s-a întâlnit din nou în redacția DCNews cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție aplicată despre securitatea cibernetică și riscurile reale pentru antreprenori.

Compas


Au fost explicate principalele amenințări din mediul digital... De la malware și ransomware, la tentative de phishing sau vulnerabilități apărute din configurări greșite ale rețelelor și serviciilor cloud.


Dezbaterea a mers și către motivele pentru care IMM-urile devin adesea ținte ușoare, dar și spre noile provocări aduse de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.


Exemple concrete, situații din lumea reală și explicații aplicate care i-au ajutat pe studenți să înțeleagă cât de importantă este securitatea digitală pentru orice viitor antreprenor și cât de rapid se pot transforma riscurile online în probleme reale de business.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 41 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close