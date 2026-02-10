COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Motivația unui antreprenor și sursele din care aceasta poate fi alimentată

El a continuat dialogul despre realitățile antreprenoriatului.



Discuția s-a concentrat pe motivația unui antreprenor, sursele din care aceasta poate fi alimentată, calitățile esențiale pentru a construi un business, dar și pe provocările pe care orice întreprinzător trebuie să învețe să le gestioneze.



Întrebări directe, exemple concrete și multă dorință de a înțelege cum se transformă ideile în proiecte reale.

De asemenea, și Tudor Curtifan s-a întâlnit din nou în redacția DCNews cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție aplicată despre securitatea cibernetică și riscurile reale pentru antreprenori.



Au fost explicate principalele amenințări din mediul digital... De la malware și ransomware, la tentative de phishing sau vulnerabilități apărute din configurări greșite ale rețelelor și serviciilor cloud.



Dezbaterea a mers și către motivele pentru care IMM-urile devin adesea ținte ușoare, dar și spre noile provocări aduse de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.



Exemple concrete, situații din lumea reală și explicații aplicate care i-au ajutat pe studenți să înțeleagă cât de importantă este securitatea digitală pentru orice viitor antreprenor și cât de rapid se pot transforma riscurile online în probleme reale de business.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"