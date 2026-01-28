De la redacție la carieră: Cum pregătește proiectul COMPAS noua generație de comunicatori

În cadrul evenimentului au luat cuvântul și Anca Murgoci și Roxana Neagu, redactorii-șefi ai DC News, cele mai longevive jurnaliste din cadrul trustului. Alături de ele a fost și profesorul și jurnalistul Val Vîlcu, expert stagii de practică. De asemenea, a luat cuvântul și jurnalistul Florin Răvdan, responsabil formare antreprenorială. În cadrul evenimentului, a vorbit și psihologul Radu Leca, responsabil coaching studenți.

Evenimenul din Aula Magna a Universității „Titu Maiorescu” din București a reunit specialiști din educație, media, psihologie și formare profesională.

Proiectul COMPAS este dedicat sprijinirii viitorilor absolvenți prin stagii de practică relevante, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching pentru integrare socioprofesională și formare antreprenorială. Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă din partea studenților.

Anca Murgoci și Roxana Neagu sunt responsabile informare și gestionare grup țintă în cadrul proiectului „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”.

Roxana Neagu

„Mă numesc Roxana Neagu și în urmă cu 14 ani am pășit pentru prima dată în redacția DC News. Eram studentă în anul al doilea de facultate și, în urma unui curs, am primit oportunitatea de a face parte din echipa redacțională. Astăzi, după 14 ani, sunt tot aici, în funcția de redactor-șef DC News. Am ales să rămân, să cresc și să construiesc. În cadrul proiectului COMPAS, îndeplinesc rolul de recrutor.



Din această poziție, vă ofer și vouă, studenților, aceeași oportunitate care mi-a deschis mie drumul profesional. Proiectul nu este doar despre practică sau experiență. Înseamnă să fiți văzuți, apreciați și validați pentru ceea ce sunteți și pentru potențialul vostru. Am remarcat, în procesul de recrutare, cât de frumos vă deschideți atunci când cineva crede în voi și vă oferă spațiul necesar să vă exprimați. Prezența voastră aici, credeți-mă, nu este întâmplătoare. Fiecare dintre voi este special și unic. Vă îndemn să vă implicați activ în practica din cadrul acestui proiect, pentru că nu este o șansă generică. Este șansa fiecăruia dintre voi de a fi remarcați într-un mediu profesional autentic. Prin proiectul COMPAS intrați cu ușurință în acest mediu, însă veți rămâne și veți evolua doar dacă sunteți serioși și determinați”, a zis Roxana Neagu.

Anca Murgoci

„Eu sunt Anca Murgoci și lucrez la DC News de 14 ani. La fel ca voi, am pornit dintr-un proiect european. Nu voiam, la început, să fac o practică „pe bune”. Era vară, iar eu mersesem la facultate doar să depun dosarul de licență. Profesorul m-a întrebat atunci dacă vreau să fac practică la DC News. I-am răspuns „da, da, da”, dar gândul meu era deja la vacanță, nu la o practică serioasă.



În timp ce ieșeam pe ușă, m-a întrebat: „Hei, dar n-ai semnat?”. Știam că nu semnasem, dar speram să scap. Dacă aș fi știut că vor urma 14 ani de muncă la DC News, cred că m-aș fi speriat și nu aș mai fi făcut practică nicăieri. Totuși, pot spune acum că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat.



Aș vrea să vă vorbesc puțin despre experiența mea la DC News. Aș avea cu ce să mă mândresc profesional, dar știrile sunt perisabile, la fel și interviurile sau reportajele. În schimb, mă mândresc cu oamenii pe care i-am coordonat de-a lungul timpului. Au fost zeci, iar unii dintre ei conduc astăzi site-uri importante. Îl văd aici pe Tudor Curtifan, care a făcut parte din echipa mea. Am lucrat împreună, iar astăzi coordonează unul dintre cele mai puternice site-uri din domeniu, Defense Romania. Și vă aștept și pe voi să îl depășiți pe Tudor Curtifan dacă se poate”, a zis Anca Murgoci.

Val Vâlcu

„Aș începe cu prima lecție pentru cei care lucrează în presă sau care lucrează cu presa, cu mass-media. Este vorba despre cele cinci întrebări esențiale, sintetizate prin cei cinci „W”: Who, What, When, Where, Why. Haideți să le parcurgem împreună.

Cine? Studenții de la Relații Publice și Relații Internaționale ai Universității „Titu Maiorescu”.



Ce? Practică în redacție, în redacțiile DC MEDIA GROUP.



Când? Pe parcursul anului universitar.



De ce? Aceasta este întrebarea esențială.



Un răspuns simplu ar fi că practica este obligatorie, pentru că are un număr de credite, iar studentul trebuie să o efectueze. Dar de ce au considerat cei care au conceput planurile de învățământ că practica este necesară? Pedagogii și psihologii ne spun că, dacă asculți un curs sau o teorie, rămâi cu aproximativ 15% din informație. Dacă și scrii, restructurezi și revezi materialul, ajungi la 45%. Dacă aplici, rămâi cu până la 85% din cunoștințe. Acesta este motivul pentru care practica este esențială.



De ce ar trebui să vă intereseze acest lucru? Pentru că mă uit la voi și văd viitorii conducători ai unor agenții de publicitate, agenții de comunicare, patroni de firme de relații publice, consultanți și experți care vor consilia elite din zona economică sau politică. Dar la ce este bună practica într-o redacție? În primul rând, pentru a înțelege cum funcționează mass-media: Cum se scriu știrile, cum arată o redacție „din interior”, cum se realizează reportaje, anchete și materiale video.



Astfel, atunci când veți comunica cu presa, veți face diferența între comunicatele care ajung pe prima pagină sau în prime-time și cele care ajung direct în „coșul de gunoi”. Având aceste cunoștințe, înțelegând logica fluxului de lucru, presiunea timpului și modul în care funcționează o redacție, veți ști cum să ajungeți la public prin intermediul presei, cum să convingeți și cum să transmiteți eficient mesajele organizațiilor pe care le reprezentați. Nu trebuie uitat faptul că specialistul în relații publice, potrivit teoriei excelenței formulată de Grunig și Hunt, trebuie să facă parte din conducerea companiei, din managementul superior. Însă rolul său nu se oprește aici. El are, în primul rând, misiunea de a colecta informații, de a monitoriza mediul extern, de a lua pulsul societății și de a înțelege ce gândesc stakeholderii despre organizația pe care o reprezintă. De aceea este important să știți cum se ia decizia de publicare, cum ajung materialele în presă, cine inițiază campanii, cine scrie și cine stabilește agenda. Aceasta este munca de informare din surse deschise. Sigur, veți spune că inteligența artificială poate face acest lucru... și o face bine, dacă știi ce să îi ceri și cum să verifici rezultatele. Tocmai acest lucru îl veți învăța observând și practicând în redacție.



Vă aștept în redacție. Există însă și un „risc”, așa cum a subliniat și Anca Murgoci pentru PR: lucrând în presă, chiar și timp de câteva săptămâni, mulți rămân în presă. Sunt „captați” și dezvoltă o pasiune pentru jurnalism. Acesta ar fi, poate, riscul pentru relațiile publice”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Radu Leca

„Eu sunt un om simplu. Am plecat de aici, de la Universitatea „Titu Maiorescu”, în 2003. Pe vremea aceea, decan era domnul profesor Tănase. M-a văzut pe treptele Universității, mă uitam la ușă să văd rezultatele, și m-a întrebat ce fac. I-am spus: „Bine, Doamne ajută, mă uit și eu la rezultate”. M-a întrebat dacă nu am altceva de făcut. I-am zis că o să fac și eu ceva cu viața mea.



Au trecut 23 de ani. În ziua în care am terminat Universitatea „Titu Maiorescu”, pe 1 mai, m-am dus la Oficiul pentru Registrarea Domeniilor și am cumpărat un domeniu. Se numește UltraPsihologie. Are 23 de ani. Am ajuns acasă și doamna de acasă m-a întrebat unde am fost. I-am spus că am terminat, am luat licența și mi-am cumpărat un domeniu. M-a întrebat dacă nu am ce face cu banii. I-am spus că nu, că vreau să fac ceva cu viața mea.



De-a lungul timpului m-am reîntâlnit cu oamenii cu care am terminat în 2003. Mulți dintre ei mi-au devenit pacienți. Și atunci m-am gândit că ar trebui să fac ceva nou. Am creat un personaj care prinde și la 20, și la 25, și la 30, și la 35 de ani, dar mai ales la 40+. Am fost pe internet aproape nouă ani, sub diferite forme.

Am creat o rețea mare de site-uri de știri, unele reale, altele mai puțin reale, care publicau ce scriam eu de cinci, zece sau douăzeci de ori. Într-o zi a sunat telefonul de la TVR. M-au întrebat dacă scriu. Am spus că da. M-au întrebat ce mai fac. Am spus că vorbesc. M-au invitat într-o emisiune, în direct.



După aceea, două luni nu m-a mai chemat. Mi s-a spus că a fost foarte bine, dar greu de dus. Apoi au început să apară oameni care m-au întrebat dacă nu vreau să îi pregătesc. Am fost mirat. Cum să îi pregătesc eu? Oamenii aveau valoare, prestanță. Dar mi-am dat seama că, de fapt, nu știau să se exprime. Le-am spus: Când te prezinți, te uiți în ochii omului.

Și am realizat că oamenii, în realitate, nu sunt pregătiți să comunice. Apoi mi s-a propus să vorbesc cu studenții. Cu studenții? Da. La Politehnică. Am zis că sunt ingineri. Mi s-a răspuns: tocmai de aceea, trebuie să învețe să vorbească. M-am dus. Sala a fost plină. A fost superb. De-a lungul timpului, prin cursurile mele au trecut peste 54.000 de studenți. În prezent, activez într-un centru de orientare și consiliere în carieră, unde lucrez cu aproximativ 58.000 de studenți.



Mi-am dat seama că sunt bun pentru proiecte. Brandul a crescut, apar la televiziune, sunt oameni care mă critică și oameni care mă apreciază. Și am decis să fac proiecte. Mi s-a spus: „Vii cu personajul de pe TikTok”. Am crezut că nu e potrivit pentru studenți, dar mi s-a spus că este exact ce trebuie.



Apoi am aflat de proiectul COMPAS, la Universitatea „Titu Maiorescu”, acolo unde am absolvit. Să mă întorc în aulă? Să stau la masă cu oameni deosebiți? Da. Și mi s-a spus: „Vorbește cu studenții”. M-au întrebat cum vreau să mă îmbrac. Am spus că dacă trebuie costum, nu vin. Mi s-a spus: „Îmbracă-te cum vrei”.



Am venit așa cum sunt. Studenții au venit. Le-am pus întrebări. O studentă m-a întrebat ce facem cu ele. I-am explicat fiecare întrebare. La final, le-a spus colegilor ei: „Am înțeles tot ce a spus”. Pentru mine, asta a fost esențial.



Apoi am văzut pe grupul COMPAS mesaje de genul: „E un tip cam nebun, dar face treabă bună. Du-te să-l vezi”. Și au început să vină studenții. Mi-a plăcut mult. Dacă vreți să vă pregătiți serios, fără aroganță, cu modestie, dar cu siguranță pe ceea ce știți, COMPAS vă stă la dispoziție. Lucrăm cu unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu, într-un parteneriat solid, elegant și onest. Este foarte ușor să vă alăturați unor oameni care fac promisiuni din care nu se întâmplă nimic. Aici nu facem promisiuni. Aici pregătim oameni. Oameni care pot ajunge în zone profesionale de top, în structuri solide și funcționale. Când doriți să vă pregătiți temeinic, COMPAS este aici”, a zis psihologul Radu Leca.

Florin Răvdan

„Responsabil în formarea antreprenorială nu se afla, în urmă cu 13 ani,, pe lista posibilă a drumurilor pe care mi-aș fi imaginat că le va urma cariera mea, atunci când am intrat în presă. Iată că astăzi sunt aici. Am învățat an de an, zi de zi, din toate discuțiile purtate cu antreprenori, oameni din mediul de afaceri, angajați și viitori angajați, inclusiv în cadrul burselor locurilor de muncă. Începând de astăzi, sper să vă pot împărtăși și vouă câteva dintre experiențele și cunoștințele pe care le-am acumulat, împreună cu colegul meu, Tudor Curtifan, în cadrul acestui program de formare antreprenorială”, a zis și Florin Răvdan.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL, în calitate de beneficiar, desfășoară proiectul în perioada 01.03.2025 – 31.08.2027, având ca scop sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților prin activități practice și educaționale menite să le îmbunătățească competențele antreprenoriale, socio-emoționale și de integrare pe piața muncii.



Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro