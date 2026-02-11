O nouă zi de activități legate de domeniul comunicării, la DC News

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu au venit motivați și dornici să înțeleagă mecanismele reale ale meseriei. Pe lângă observația directă din redacție, ei au lucrat aplicat pe teme esențiale precum etica și legislația media, respectarea drepturilor de autor, regulile GDPR și limitele publicării informațiilor false.



În același timp, discuțiile au vizat și tipurile de comunicate de presă, dar și structura standard pe care trebuie să o respecte un astfel de material pentru a fi clar, credibil și ușor de preluat.



Implicare, întrebări bune și dorința de a învăța. Acestea sunt semne clare că vine o nouă generație pregătită pentru jurnalism.



O generație atentă la cine este, unde vrea să ajungă și cum își poate construi drumul.



De asemenea, în redacția DCNews au fost astăzi studenții Universității „Titu Maiorescu”, alături de prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan al Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, și de colegul nostru, Gabriel Nuță, pentru o nouă întâlnire aplicată în cadrul Modulului de Competențe Socio-Emoționale.



Prima parte a zilei a fost dedicată valorilor personale. Studenții au completat o fișă de auto-evaluare, pe care au sigilat-o într-un plic – o adevărată capsulă a timpului. La finalul modulului, documentul va fi redeschis și comparat, pentru a vedea cât de mult au evoluat și cât de bine se aliniază principiile lor cu direcția profesională aleasă.



A urmat un exercițiu despre visuri și obiective. Inspirați de piesa Hall of Fame, participanții au fost provocați să își definească marile ținte pentru următorii ani și, mai ales, pașii concreți prin care le pot transforma în realitate. Atmosfera i-a ajutat să treacă dincolo de limitele auto-impuse și să îndrăznească să gândească ambițios.



La final, discuțiile s-au concentrat pe competențele necesare pentru a ajunge la performanță și pentru a se diferenția într-o lume profesională tot mai competitivă.