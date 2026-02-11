€ 5.0914
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
Data actualizării: 12:45 11 Feb 2026 | Data publicării: 08:16 11 Feb 2026

EXCLUSIV Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
Autor: Roxana Neagu

spital medici Sursa foto: Freepik

Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a vorbit despre un model francez de soluționare a disputei stat - privat privind activitatea medicilor.

Este vorba despre continuarea programului medicului în spital, în sistem privat, după terminarea programului efectiv la stat. Pe de-o parte câștigă și medicul, având oportunitatea de a activa acolo unde-l știu pacienții, dar și cabinetul din spital, câștigă și spitalul, dincolo de închirierea spațiului, prin păstrarea pacienților în spital, precum și a medicilor. 

”Pentru că tot discutăm foarte mult unde lucrăm - la stat sau la privat- am demarat și am lucrat împreună foarte bine cu specialiști din Franța, din Ambasada Franței - este prevăzut și-n strategia națională de sănătate. Cred că o abordare sănătoasă a acestui subiect nu este unde lucrăm, la privat sau la stat, ci să oferim și servicii private în spitalele publice. Este ceea ce se întâmplă în numeroase țări. Medicul, dacă dorește să-și completeze veniturile, să poată rămâne în spitalul public și să poată să primească pacienți privați. Are de câștigat toată lumea, atât spitalul public care închiriază medicilor și pacienților facilitatea, acum avem spitale moderne în foarte multe orașe din România, banii rămân în sectorul public, iar medicii pot să-și suplimenteze veniturile. Terminăm și cu această discuție, dacă la public sau la privat. E un model care în Franța e foarte bine dezvoltat și cred că poate constitui o alternativă care va fi pusă în aplicare pe măsură ce investițiile în spitalele noi vor fi finalizate” a spus Alexandru Rafila, în conferința conferința "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?”, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DCSport, DCNewsTV și RadioDCNews. 

