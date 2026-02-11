Britney Spears, decizie referitoare la drepturile asupra întregului catalog muzical

Britney Spears este una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, cu peste 150 de milioane de discuri vândute la nivel global. Catalogul său include 9 albume de studio, lansate din 1999 până în prezent.

Artista este cunoscută pentru hituri precum "…Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" și "Gimme More".

Primary Wave nu a răspuns imediat solicitărilor pentru un punct de vedere, iar reprezentanții lui Britney Spears au refuzat să comenteze.

În ianuarie 2024, artista declara că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima piesă lansată de Britney Spears a fost un duet cu Elton John, apărut în 2022.

Primary Wave a achiziționat, de asemenea, drepturile asupra cataloagelor unor artiști sau moșteniri celebre, precum Notorious B.I.G., Prince și Whitney Houston.

În ultimii ani, și alți artiști de prim rang, precum Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira, și-au vândut cataloagele muzicale.

Bruce Springsteen și-a vândut catalogul către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar Justin Bieber ar fi semnat un acord de aproximativ 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital în 2023.

Primary Wave a fost fondată în urmă cu 20 de ani de producătorul muzical Lawrence Mestel, după ce a cumpărat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul trupei Nirvana.

Vânzarea are loc după câțiva ani dificili pentru artistă. În 2021, Britney Spears a pus capăt unei tutele legale care a durat 13 ani, perioadă în care finanțele și viața ei personală au fost controlate de tatăl său.

În 2023, cântăreața și-a publicat memoriile, intitulate „The Woman in Me”, în care a descris dificultățile trăite în timpul conservatorship-ului, potrivit radioromania.ro.