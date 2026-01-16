€ 5.0894
Demi Lovato lansează o carte cu rețete. Cum a devenit gătitul un pas esențial în vindecarea ei după tulburarea alimentară
Data actualizării: 22:15 16 Ian 2026 | Data publicării: 22:13 16 Ian 2026

Demi Lovato lansează o carte cu rețete. Cum a devenit gătitul un pas esențial în vindecarea ei după tulburarea alimentară
Autor: Alexandra Curtache

Demi Lovato Foto: Instagram

Demi Lovato a vorbit deschis despre lupta sa continuă cu tulburările alimentare și despre rolul neașteptat pe care gătitul l-a avut în procesul de recuperare. Experiența sa a inspirat și lansarea unei cărți de bucate dedicate reconectării cu mâncarea.

 

Demi Lovato a mărturisit că gătitul a fost cea mai bună terapie pentru ea în timpul recuperării sale după o tulburare alimentară. Tocmai de aceea și-a împărtășit experiența în viitoarea sa carte de bucate, „One plate at a time: Recipes for Finding Freedom with Food” (Rețete pentru a găsi libertatea în alimentație).

„Am început să gătesc acum câțiva ani. Nu sunt deloc o expertă, dar sunt o persoană care se recuperează după o tulburare alimentară”, a explicat cântăreața de 33 de ani, în cadrul emisiunii sale podcast din 15 ianuarie, Not Gonna Lie.

O luptă zilnică cu mâncarea

Demi Lovato a fost sinceră în legătură cu lupta sa continuă cu tulburările alimentare.

„Când am început recuperarea, mâncarea era foarte, foarte copleșitoare pentru mine, până la punctul în care, când mergeam la magazinul alimentar, izbucneam în lacrimi pentru că era mâncare peste tot. Și asta, pentru mine, era inamicul la momentul respectiv”, mărturisește artista.

În timpul recuperării, Lovato a spus: „Gătitul m-a învățat importanța șirepararea relației cu mâncarea... Am descoperit că gătitul mă ajută să-mi construiesc relația cu mâncarea într-un mod în care am încredere în mâncare și îmi face plăcere”.

Citește și: Apare într-adevăr filmul „Camp Rock 3”? Joe Jonas tocmai a confirmat

Demi Lovato a împărtășit anterior într-o postare pe Instagram data lansării cărții de bucate, mai exact 31 martie.

„Intrarea în bucătărie și învățarea modului de a găti au fost o parte foarte importantă a recuperării mele și a vindecării relației mele cu mâncarea. Această carte este plină de rețete simple și reconfortante, care mi-au permis să mă reconectez cu mine însămi și să găsesc atât libertate, cât și bucurie în bucătăria mea, sentimente pe care nu credeam că le voi putea experimenta vreodată. Mi-a permis să văd gătitul ca pe un act de iubire și bunătate față de mine însămi și față de cei din viața mea, și sper că această carte va putea aduce același sentiment și în casele voastre”, a transmis vedeta.

Introducere în arta gătitului

Demi Lovato a mai spus în podcast că această carte poate servi și ca o introducere în arta gătitului, cu rețete simple:

„Să zicem că nu ai o tulburare alimentară, nu ești în recuperare și vrei doar rețete ușoare și sfaturi despre cum să începi să gătești. Și tu te poți bucura de aceste rețete” 

„Apreciez foarte mult nu numai faptul că ai creat această carte de bucate, ci și faptul că ai inițiat această discuție. Faptul că ești deschisă să discuți despre acest subiect este incredibil de special pentru alte persoane care trec prin aceeași situație. Nu pot să-ți mulțumesc îndeajuns pentru că ești atât de deschisă în legătură cu procesul tău, recuperarea ta și prin ce ai trecut pentru că, având patru fetițe, este important să ai oameni care să vorbească despre aceste lucruri care afectează o mulțime de femei și tinere, adesea în tăcere”, a spus Kelce, în vârstă de 33 de ani, care are patru fiice (Wyatt, 6 ani, Elliotte, 4 ani, Bennett, 2 ani, și Finn, 9 luni). 

demi lovato
retete
tulburari alimentare
