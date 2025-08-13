Apare într-adevăr filmul „Camp Rock 3”? Joe Jonas tocmai a confirmat

Într-o apariție surprinzătoare la „Hot Ones Versus”, Joe Jonas a lăsat să-i scape o informație care i-a pus pe jar pe fanii Disney Channel.

Pe 12 august, frații Jonas au participat la emisiunea „Hot Ones Versus”, unde provocările picante și întrebările neobișnuite au scos la iveală detalii din culisele vieții lor. La un moment dat, Nick Jonas l-a rugat pe Joe să citească cu voce tare ultima notiță salvată în aplicația Notes de pe telefon.



Răspunsul lui Joe a venit sec și direct: „Citește Camp Rock 3”. În acel moment, între frați s-a lăsat o tăcere stânjenitoare, în timp ce Kevin a râs nervos, iar Nick a încheiat discuția cu un „Destul de bun”.

Joe a continuat, fără să pară deranjat de gafă: „Este adevărul. Este literalmente chiar aici. Îmi pare rău, Disney!”.



Reacția fanilor și legătura cu Demi Lovato

Confirmarea „neoficială” vine la scurt timp după ce Demi Lovato, colega de platou din primele două filme „Camp Rock”, a urcat pe scenă alături de Jonas Brothers pe 10 august, la MetLife Stadium, în deschiderea turneului „Greetings from Your Hometown Tour”.



Momentul lor a stârnit nostalgie în rândul fanilor și a alimentat zvonurile privind o posibilă reuniune pe platourile de filmare.

#joejonas #jonasbrothers #camprock #thisisme ♬ sonido original - vanitatis.com @vanitatis Se nos ha metido algo en el ojo ???? Ayer, en el concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium, Demi Lovato sorprendió a todos subiendo al escenario junto a Joe Jonas para cantar ‘This is me’ casi 20 años más tarde Un momento lleno de emociones y recuerdos de Camp Rock que, evidentemente, no ha tardado en hacerse viral. #demilovato



Istoria zvonurilor despre „Camp Rock 3”

Ultimele vești despre un al treilea film datează din 2017, când Jonas Brothers și Demi Lovato au sugerat în glumă o versiune „R-rated” a poveștii. Într-un interviu pentru Marie Claire, Joe Jonas spunea:



„Dacă ar avea sens, sigur. Pentru noi toți, Demi, Nick, ar fi amuzant să facem o schimbare. Să facem zilele de absolvire, să-l facem cam întunecat. Un film pentru adulți. Ei bine, nu un film pentru adulți. Un film R-rated”.

Demi a reluat ideea la „The Ellen DeGeneres Show”, adăugând: „Toți fanii noștri au crescut acum, așa că toți cei care s-au uitat la Camp Rock sunt mai în vârstă și îl pot aprecia”.



Ce urmează pentru franciză?

Disney nu a emis încă un comunicat oficial despre producția „Camp Rock 3”, însă confirmarea aparent involuntară a lui Joe Jonas și apariția recentă alături de Demi Lovato par să indice că proiectul ar putea fi mai mult decât un simplu zvon.

Fanii așteaptă cu sufletul la gură să-i revadă pe Mitchie Torres și Connect 3, iar entuziasmul din mediul online arată clar că franciza încă are o comunitate loială.

