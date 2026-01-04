€ 5.0985
DCNews Stiri China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Data actualizării: 09:35 04 Ian 2026 | Data publicării: 09:34 04 Ian 2026

China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Autor: Elena Aurel

xi-jinping-3_99018500 Preşedintele Chinei, Xi Jinping. Sursa foto Agerpres
 

China a cerut Statelor Unite eliberarea imediată a lui Nicolas Maduro, care se află la New York și care urmează să fie prezentat unui judecător federal.

China a cerut duminică Statelor Unite ale Americii eliberarea imediat a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat sâmbătă la New York, după ce fusese capturat în cursul unei operaţiuni militare în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează AFP şi Reuters.

Ministerul de Externe chinez a declarat că "Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri".

"China cere SUA să garanteze securitatea personală a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, să-i elibereze imediat şi să înceteze să caute să răstoarne guvernul Venezuelei", afirmă MAE chinez într-un comunicat, în care califică operaţiunea americană în Venezuela drept "încălcare flagrantă a dreptului internaţional", potrivit AFP şi Agerpres. 


