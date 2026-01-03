€ 5.0985
Trump: Ce făcea Nicolas Maduro în momentul în care era capturat
Data actualizării: 20:20 03 Ian 2026 | Data publicării: 19:28 03 Ian 2026

Trump: Ce făcea Nicolas Maduro în momentul în care era capturat
Autor: Ioana Dinu

nicolas maduro 4 Maduro
 

Ce făcea Nicolas Maduro în momentul în care era capturat?

Donald Trump a spus ce făcea Nicolas Maduro în momentul capturării.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că armata Statelor Unite ar fi putut să-l ucidă pe liderul venezuelean Nicolas Maduro în timpul operațiunii din cursul nopții, dacă ar fi fost necesar.

„S-ar fi putut întâmpla”, le-a spus Trump reporterilor la o conferință de presă susținută la proprietatea sa din Florida.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur. Știți, locul acela sigur este construit integral din oțel, dar nu a reușit să ajungă la ușă pentru că băieții noștri au fost extrem de rapizi”, a zis Donald Trump.

Trump a reiterat modul în care armata SUA „a trecut prin opoziție atât de repede”. El a zis că „a existat multă opoziție”.

„Oamenii se întrebau dacă i-am luat prin surprindere. Într-un fel da, dar se așteptau la ceva. A fost multă opoziție. S-au tras multe focuri de armă”, a spus Donald Trump.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, a descris sâmbătă operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro drept o acțiune amplă, planificată meticulos, care a necesitat luni de pregătire și doar câteva ore pentru execuția la sol.

Dan Caine a descris misiunea ca fiind o colaborare ce a implicat toate ramurile armatei și agențiile de informații.

Aceasta a inclus monitorizarea lui Maduro pentru a „înțelege cum se deplasa, unde locuia, unde călătorea, ce mânca și cu ce se îmbrăca”, a declarat Dan Caine.

CNN a scris că CIA instalase o mică echipă în interiorul Venezuelei pe parcursul verii, pentru a supraveghea îndeaproape activitățile lui Maduro.

donald trump
nicolas maduro
venezuela
