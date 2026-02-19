€ 5.0941
DCNews Stiri Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Data publicării: 00:01 19 Feb 2026

Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Autor: Doinița Manic

imagine cu harta Poloniei Rusia a venit cu o reacție după ce Polonia a anunțat că ar putea cere despăgubiri. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial.

Polonia analizează posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele legate de acțiunile sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie TPV World. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Varșovia a declarat că temeiurile juridice în acest sens sunt evaluate de o echipă de experți.

Solicitarea se concentrează pe pierderile rezultate în urma invaziei sovietice din 1939 și a ocupației ulterioare, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că orice decizie politică va veni după studii detaliate.

Reacția Rusiei după ce a aflat că Polonia ar putea cere despăgubiri pentru masacrele din al Doilea Război Mondial  

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a ironizat ideea, spunând că Moscova ar putea oferi „un link către videoclipul operei Ivan Susanin” drept despăgubiri.

Potrivit unei legendei populare, trupele poloneze care încercau să-l omoare pe Țarul Mihail l-au angajat pe Ivan Susanin ca ghid. Legenda spune că Susanin i-a convins să ia o cale secretă prin pădurile rusești și nici de ei, nici de Susanin nu s-a mai auzit vreodată.

Istoricii intervievați de TVP World au declarat că revendicările încadrate ca despăgubiri ar fi dificil de formulat, deoarece Uniunea Sovietică a luptat în coaliția Aliaților. Experții au declarat că Varșovia nu așteaptă plăți, dar vede valoarea documentării crimelor din epoca sovietică și a creșterii gradului de conștientizare la nivel internațional.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
rusia
al doilea razboi mondial
despagubiri
