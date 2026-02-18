Victor Ciutacu, victorie în instanță în procesul cu Mircea Negulescu, zis "procurorul Portocală". Câți bani are de luat

Jurnalistul Victor Ciutacu a obținut în instanță două victorii importante. Acesta a anunțat că a câștigat atât procesul cu fostul procuror DNA Ploieşti Mircea Negulescu, zis și ”Portocală”, cât și cel cu Ancuța Cârcu.

"Astăzi am mai câștigat un proces, cel intentat de faimosul procuror Portocală. Pentru că i-aș fi șifonat imaginea de profesionist al dreptului. Pe cale de consecință, mai am de încasat încă 357 lei, pe lângă alți 357 lei după sentința la fond. Drept care Mircea Negulescu va primi o notificare în acest sens. Direct de la Oana Anghel, care se încăpățânează să nu-și abandoneze clientul damblagiu și cu gură mare. Sper că va plăti și nu va proceda aidoma colegului său de trust, infractorul eliberat condiționat.

Victor Ciutacu, despre procesul cu Ancuța Cârcu

Dacă tot veni vorba, am câștigat și ieri un proces civil, cel cu o doamnă lansată în viața politică de Corneliu Vadim Tudor și autorelansată pe piața cremelor de față care lasă cratere-n piele. Care a fost umflată de Miliție în acest sens. Am de luat și de la ea, va primi notificarea la adresă. Tot 357 lei îmi datorează și ea.

Una peste alta, când câștig, nu prea am de încasat. Când pierd, însă, mă cocoșează onoratele instanțe cu despăgubirile.. Zici că am găsit bani pe stradă. Dar măcar, pe puterea precedentului, poate se mai abțin procesomanii. Deși mă cam îndoiesc", a anunțat Victor Ciutacu.