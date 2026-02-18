Ce implică viza de flotant pentru proprietar. Când poate interveni Poliția

Se acordă doar persoanelor care locuiesc efectiv mai mult de 15 zile la o adresă secundară;

Este valabilă maximum un an, doar pe durata locuirii efective la acea adresă;

Solicitantul și proprietarul imobilului trebuie să completeze declarații pe propria răspundere, care-și asumă răspunderea legală pentru corectitudinea datelor;

Dacă la aceeași adresă sunt deja înregistrate cel puțin două persoane cu viză de flotant, Poliția Națională va fi notificată pentru verificări atât pentru solicitant, cât și pentru celelalte persoane care figurează la imobil;

Dacă într-un imobil sunt deja peste zece persoane cu domiciliu și reședință temporară, înscrierea unei noi vize de flotant nu mai este posibilă.

Ce trebuie să facă proprietarul când se solicită viza de flotant

Proprietarul trebuie să se prezinte personal la ghișeul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) pe raza căruia se află imobilul, împreună cu solicitantul. Dacă proprietarul nu se poate prezenta, trebuie să dea o declarație notarială de primire în spațiu. Proprietarul va semna Cererea pentru stabilirea reședinței (Anexa 3) direct în fața funcționarului de la evidența persoanelor. Prin această semnătură, proprietarul își dă acordul ca persoana respectivă să locuiască temporar la adresa sa.

Obligațiile proprietarului

Să prezinte titlul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară în original, nu mai vechi de 30 de zile).

Există riscuri pentru proprietar?

Viza de flotant NU înseamnă că pierdeți proprietatea. Chiriașul nu dobândește niciun drept de proprietate.

Dacă înțelegerea încetează, viza de flotant nu împiedică evacuarea chiriașului. Viza se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 1 an. La expirare, procedura trebuie reluată dacă persoana continuă să locuiască acolo.