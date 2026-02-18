Evenimentul astrologic este analizat în detaliu de Daniela Simulescu, astrolog DCNEWS, alături de invitata sa, Ioana Ispas, specialistă cu o experiență de peste un deceniu în astrologia mundană. Discuția vizează o reconfigurare totală a hărții geopolitice globale, marcând sfârșitul unei ere de uniformizare și începutul unor ambiții individuale radicale.

Rusia la "Kilometrul Zero": Istoria care se repetă

Analiza astrologică mundană indică faptul că Rusia se află din nou în fața unui punct de cotitură istoric, similar momentelor de colaps sau transformare din ultimul secol.

După cum afirmă Daniela Simulescu: „O să observăm că vor fi răzgândiri, oarecum un soi de crize. Ne schimbăm foarte mult acum. Gândește-te că se apropie și Pluto de ascendentul României, dar această conjuncție se regăsește de fiecare dată în harta Rusiei, foarte puternică”.

Referitor la impactul istoric asupra Rusiei, Ioana Ispas detaliază: „La 1917, în momentul în care a căzut regalitatea, a căzut țarul, acest lucru părea absolut imposibil. Toată Europa a rămas șocată pentru că ei nu au crezut că așa ceva este posibil. Și în anii 1989, pentru că a fost la careu cu cea din Balanță, s-a întâmplat iată să se prăbușească și și-au pierdut influența. Nu doar că și-au pierdut influența, dar și-au pierdut teritoriile. Despre asta vorbește Saturn-Neptun și de asta și le vor înapoi”.

Granițe în dizolvare și negocieri sub presiune

Conjuncția celor două planete opuse ca natură, Saturn (soliditatea) și Neptun (fluiditatea), acționează direct asupra limitelor teritoriale și a tratatelor internaționale.

Daniela Simulescu explică mecanismul: „Saturn vrea construcție, dar Neptun dizolvă și de câte ori Saturn și Neptun se întâlnesc, avem niște schimbări de limite teritoriale. Câteodată la propriu, câteodată la figurat”.

Completând această perspectivă, Ioana Ispas avertizează asupra tonului dur al viitoarelor discuții diplomatice: „Eu cred că negocierile pentru niște conflicte abia acum încep. Vor fi niște negocieri, dar agresive. Și se vor schimba niște limite teritoriale. Asta vine la pachet. Această ultimă conjuncție pe Zodii Cardinale vine în corecția celor petrecute anterior, adică anii '50-1989”.

România și „uciderea" identității locale: De la uniformizare la reformă

Un aspect geopolitic intern crucial este modul în care statul român s-a transformat structural, trecând printr-o perioadă de uniformizare forțată care acum cere o nouă organizare.

Ioana Ispas explică ce s-a întâmplat în regimul trecut: „A început, să spun așa, un fel de omogenizare. Pentru că până atunci exista în fiecare regiune un fel de... aveau obiceiurile lor, aveau sportul lor. O identificare. Dar începând cu anii '50, acestea au fost aduse cam la același nivel. Asta, într-adevăr, a omorât un pic din identitatea și specificul local”.

În prezent, această structură necesită o schimbare radicală. Daniela Simulescu observă: „În sistemul Placidus această conjuncție pică în casa a doua a hărții României, de aceea și schimbările financiare foarte puternice. Adică vine momentul în care trebuie să facem o reformă administrativ-teritorială. Vine momentul în care trebuie să redresăm aparatul bugetar”.

Trecerea de la uniformizare la ambiții individuale

Geopolitica viitorului pare să abandoneze marile blocuri monolitice în favoarea autonomiei și a identității proprii, sub impulsul semnului de foc al Berbecului.

Ioana Ispas concluzionează: „Până la urmă ceea ce se vedea și ceea ce se impunea era o egalizare și hai să fim pe aceeași linie. [...] Acum în Berbec ni se cere să fim mai individuali, mai individualiști, ca țară, ca organizație internațională, ca continent și ca persoană. Berbecul e un soi de pionier până la urmă. Deschide foarte multe capitole inclusiv în artă, în știință și în tehnică, pe care acum le considerăm imposibile și poate chiar ne sperie”.