Horoscop 4 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:37 04 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 4 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

femeie zambeste simbol luna Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Ne apropiem de o triplă conjuncție Soare-Venus-Marte în Capricorn. Această combinație astrală este potrivită pentru a ne face planuri serioase, a gestiona eficient relația cu timpul și pentru a nu mai fugi de responsabilități.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Berbec

Vei deveni destul de preocupat de imaginea pe care o ai în societate. Și mai selectiv cu oamenii cărora le dedici din timpul tău.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Taur

Asiști la unele discuții moraliste și controversate. Astrele îți recomandă să nu pui gaz pe foc, să încerci să rămâi cât mai echidistant.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Gemeni

Îți vei face multiple calcule. Bugetul tău a fost destabilizat în ultima perioadă și acum cauți soluții pentru următoarele tranzacții importante.

Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

Horoscop 4 ianuarie 2026 Rac

Însă resimți efectele Lunii Pline de ieri. Așa că s-ar putea să fii prea sensibil în interacțiunile cu persoanele dragi. Încearcă să nu iei nimic personal.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Leu

Treci de la o stare la alta. Adică de la o lene fantastică, la dorința de a te ocupa de prea multe activități în același timp. Totuși, nu neglija odihna!

Horoscop 4 ianuarie 2026 Fecioară

Viața nu este făcută doar pentru muncă și îndatoriri. Beneficiezi de aspectele astrologice potrivite pentru a te ocupa și de activitățile care îți plac mult.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Balanță

Pui la suflet prea repde vorbele unor membri ai familiei și ești în stare să inițiezi conflicte. Încearcă să te detașezi atunci când simți că nu mai poți.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Scorpion

Nu va fi o zi liniștită, însă nu din cauza celorlalți. Vei fi destul de agitat, curios și din când în când, mai tendențios. Vei primi și reproșuri.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Săgetător

Când ești foarte darnic, când prea econom. Cei dragi vor încerca să negocieze cu tine însă le va fi destul de greu. Pentru că nu faci concesii.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Capricorn

Ai parte de un stellium în semnul tău. În alte cuvinte, vei fi personajul principal oriunde ai merge și orice ai face. Poți folosi abilitățile pentru a ajuta pe cineva.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Vărsător

Nu prea te vei simți în apele tale. Faci eforturi serioase pentru a te ocupa chiar și de acele activități casnice minore. Încearcă să ceri ajutor.

Horoscop 4 ianuarie 2026 Pești

Ai nevoia de a fi mai sociabil, de a interacționa cu alte persoane. În plus, vei fi destul de creativ și vei reuși să faci haz de necaz.

