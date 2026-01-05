€ 5.0985
Data publicării: 08:34 05 Ian 2026

Horoscop 5 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Astrolog Daniela Simulescu
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna începe cu o triplă conjuncție Soare-Venus-Marte în semnul Capricornului. Soarele ne arată unde ne îndreptăm energia. Venus se ocupă de iubire și valori, iar Marte de curaj și pasiune. Când vorbim de Capricorn, avem în vedere maturizarea, limitele, disciplina, organizarea, răbdarea, dar și detașarea. Cu alte cuvinte, este o perioadă foarte pragmatică din punct de vedere astrologic.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Berbec

Vei fi de neînduplecat în chestiunile profesionale. Ți-ai setat unele obiective și nu te va putea opri nimeni. Totuși, pot exista câteva ciocniri cu persoanele care au autoritate.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, face conjuncții cu Marte și Soarele. Vei simți nevoia să lupți pentru ceva important, să înveți sau să te inspiri din reușitele unor persoane pe care le admiri.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Gemeni

Sunt multe griji din punct de vedere financiar. Însă, în asemenea momente, vei găsi soluții la care altădată nu te-ai fi gândit deloc.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Rac

La un moment dat, îți vei da seama că faci prea multe lucruri pentru o persoană și că aceasta nu apreciază. Însă, adu-ți aminte dacă te-a rugat să o ajuți.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Leu

S-ar putea să îți propui prea multe pentru o simplă zi de luni. Adică, și la serviciu sunt multe proiecte, și acasă vrei să rezolvi o groază de treburi.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Fecioară

Nu te întrece nimeni la creativitate! Devii competitiv în orice proiect de care te ocupi, fie acasă, fie la serviciu. De asemenea, poți fi și mai romantic.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Balanță

Pui prea mult preț pe ce crede familia despre tine. Și astfel eviți să le spui celor dragi unele aspecte care te deranjează. O zi bună pentru amenajare sau renovare.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Scorpion

Cuvintele vor fi armele tale cele mai de preț! Vei avea unele replici destul de convingătoare. Mintea îți va fi destul de activă. Evită să stai prea mult în mediul online.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Săgetător

Vei fi o contradicție permanentă. Mai ales din punct de vedere financiar. Când vrei să faci o investiție serioasă, când devii cel mai cumpătat.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Capricorn

Triou-ul Soare-Venus-Marte îți oferă încredere, energie, iubire de sine și multă pasiune. Pe care le poți folosi, în mod conștient, în orice domeniu.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Vărsător

Nu prea îți priește această zi. Îți dai seama repede că nu ai prea multă energie și că nu are rost să faci promisiuni sau să te implici în chestiuni urgente.

Horoscop 5 ianuarie 2026 Pești

Prietenii vor fi de mare ajutor. Tot ce trebuie să faci este să fii mai deschis cu ei. Să comunici de ce anume ai nevoie și să renunți la rușine.

x close