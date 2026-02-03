Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna și-a început tranzitul în semnul Fecioarei. Nevoia principală a zilei este aceea de a fi cât mai organizați și disciplinați. Dar, Uranus se apropie să își oprească retrogradarea, deci s-ar putea să avem de-a face și cu evenimente imprevizibile.
Pot apărea cheltuieli neașteptate sau vei depune eforturi serioase pentru a-ți păstra echilibrul din punct de vedere financiar. Este important să faci totul în mod organizat.
Nu ai control total asupra evenimentelor, însă ai, cu siguranță, asupra atitudinii. Asupra modului în care te poziționezi față de ceea ce ți se întâmplă.
Citește și Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Mercur se apropie de un careu cu Uranus. Unii dintre voi nu aveți deloc stare, iar alții simțiți că vă luptați permanent cu morile de vânt.
Este o zi bună pentru a reflecta din nou asupra deciziilor financiare din ultima vreme. Și să vă dați seama cât de mult contează să vedeți jumătatea plină a paharului.
Pe plan profesional, s-ar putea să apară decizii neașteptate sau evenimente surprinzătoare. Astrologul vă recomandă să ascultați cu încredere oamenii importanți.
Luna se află în semnul tău. Deci vei fi vulnerabil și influențabil. Așa că ferește-te de persoanele care nu fac altceva decât să se victimizeze, care nu sunt atente și la tine.
Astrologul vă recomandă să țineți cont de propria părere în orice domeniu. Și să o spuneți fără teamă. Relația cu timpul trebuie îmbunătățită.
Da, este o zi bună pentru a primi recomandări sau sfaturi din partea celorlalți, însă decizia finală este a ta. Intuiția te va ajuta enorm, deci ascult-o!
Vorbele trebuie urmate și de fapte. Riscați să faceți o sumedenie de promisiuni și să nu le puteți onora pe toate. Iar oamenii să rămână dezamăgiți.
Uranus este staționar în casa a cincea. Poate fi o zi potrivită pentru conștientizarea propriei creativități. Și să o puneți la muncă în proiectele serioase.
Aveți nevoie de rezerve. De bani, timp și energie. Puteți renunța la unele întâlniri, cumpărături sau evenimente tocmai pentru conservarea resurselor.
Comunicarea cu partenerul sau oamenii cei mai apropiați vă provoacă. Vă doriți validare, dar este necesar să negociați cu aceștia permanent pentru orice.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci