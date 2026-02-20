€ 5.0974
DCNews Vremea Un nou episod de viscol și zăpadă: Unde lovesc ninsorile. Anunțul Elenei Mateescu (ANM)
Data publicării: 23:52 20 Feb 2026

Un nou episod de viscol și zăpadă: Unde lovesc ninsorile. Anunțul Elenei Mateescu (ANM)
Autor: Iulia Horovei

iarna vreme zapada ninsori viscol anm cod Ninsori și viscol. Imagine din București, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Meteorologii anunță un nou episod de iarnă începând din această seară, semnalând ninsori, viscol, vânt și temperaturi scăzute.

La doar câteva zile de la cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, ne așteaptă încă două zile de fenomene specifice acestei perioade, anunță directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Zone vizate de ninsori, viscol și vânt

„Vorbim despre ninsori, viscol, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ. În aria avertizată de Cod Galben sunt 16 județe din partea de Sud-Est a țării, inclusiv municipiul București.

Ne așteptăm deja ca precipitațiile sub formă de ploaie și lapoviță să se transforme, treptat, pe parcursul nopții, predominant în ninsori, să adune un strat de zăpadă, în medie, de 15-20 de centimetri. În același timp, asociate perioadelor cu ninsori, consemnăm și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, local 60-70 km/h. Va fi viscol și vizibilitate sub 100 de metri”, a precizat Elena Mateescu, director ANM, la Digi24.

Harta zonelor vizate de avertizare Cod Galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

Harta zonelor vizate de avertizare Cod Galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

Ce primăvară vestesc primii ghiocei din 2026: „Natura și-a mai revenit”

Temperaturi scăzute. Strat de zăpadă în București

„Regimul de temperaturi va scădea la acest final de săptămână. Mâine dimineață contăm pe minime termice între -12 grade până la 3-4 grade Celsius. Maximele zilei de mâine vor fi, și ele, deosebit de coborâte.

Va fi vreme rece și în partea de Sud și Est a țării, unde maximele se vor situa între -5 și, cel mult, 1 grad Celsius. Și în Capitală vorbim despre fenomene de iarnă, pe măsură ce vom intra în noapte - în a doua parte a nopții, precipitațiile sub formă de ploaie și lapoviță se vor transforma în ninsori și aici; așteptăm un strat de zăpadă, până duminică dimineață, în jurul a 10-15, posibil 20 de centimetri”, a mai anunțat aceasta, vineri seară.

Citește și: Vremea în București și-n țară, până la sfârșitul lunii februarie. Prognoza meteo pentru weekend

