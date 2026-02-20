Un nou episod de viscol și zăpadă: Unde lovesc ninsorile. Anunțul Elenei Mateescu (ANM)

La doar câteva zile de la cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, ne așteaptă încă două zile de fenomene specifice acestei perioade, anunță directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Zone vizate de ninsori, viscol și vânt

„Vorbim despre ninsori, viscol, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ. În aria avertizată de Cod Galben sunt 16 județe din partea de Sud-Est a țării, inclusiv municipiul București.

Ne așteptăm deja ca precipitațiile sub formă de ploaie și lapoviță să se transforme, treptat, pe parcursul nopții, predominant în ninsori, să adune un strat de zăpadă, în medie, de 15-20 de centimetri. În același timp, asociate perioadelor cu ninsori, consemnăm și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, local 60-70 km/h. Va fi viscol și vizibilitate sub 100 de metri”, a precizat Elena Mateescu, director ANM, la Digi24.

Harta zonelor vizate de avertizare Cod Galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

Temperaturi scăzute. Strat de zăpadă în București

„Regimul de temperaturi va scădea la acest final de săptămână. Mâine dimineață contăm pe minime termice între -12 grade până la 3-4 grade Celsius. Maximele zilei de mâine vor fi, și ele, deosebit de coborâte.

Va fi vreme rece și în partea de Sud și Est a țării, unde maximele se vor situa între -5 și, cel mult, 1 grad Celsius. Și în Capitală vorbim despre fenomene de iarnă, pe măsură ce vom intra în noapte - în a doua parte a nopții, precipitațiile sub formă de ploaie și lapoviță se vor transforma în ninsori și aici; așteptăm un strat de zăpadă, până duminică dimineață, în jurul a 10-15, posibil 20 de centimetri”, a mai anunțat aceasta, vineri seară.

