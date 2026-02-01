Ger năprasnic, cu temperaturi de până la -20 grade. Unde se așteaptă ninsori: ANM, harta zonelor vizate

Meteorologii anunță că începând de astăzi, 1 februarie, de la ora 10:00, până miercuri, 4 februarie, ora 10:00, se va semnala vreme deosebit de rece, caracterizată de ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețu și ninsoare viscolită.

Minime de până la -20 grade

Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2...10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger în Moldova

Duminică, 1 februarie, în intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute și ger. Astfel, în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Cod Galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă

Începând de duminică, 1 februarie, de la ora 14:00, până luni, 2 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6...10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50...55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Cod Galben de ger

În intervalul duminică, 1 februarie, ora 20:00 – luni, 2 februarie, ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Cod Galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute

Meteorologii au anunțat că este în vigoare o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger începând de luni, 2 februarie, ora 10:00, până marți, 3 februarie, ora 10:00

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

