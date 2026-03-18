Curs valutar BNR: Câți lei costă, azi, un euro

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0940 lei, în creştere cu 0,03 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei, scrie Agerpres.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,4133 lei, în scădere cu 1,37 bani (-0,30%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4270 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6157 lei, în scădere cu 0,99 bani (-0,17%) faţă de 5,6256 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 705.8364 lei, de la 711.5643 lei, în şedinţa precedentă.