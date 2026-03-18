€ 5.0940
|
$ 4.4133
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0940
|
$ 4.4133
 
DCNews Stiri Curs valutar BNR: Câți lei costă, azi, un euro
Data actualizării: 14:22 18 Mar 2026 | Data publicării: 14:22 18 Mar 2026

Curs valutar BNR: Câți lei costă, azi, un euro
Autor: Ioan-Radu Gava

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești și euro. Foto: Agerpres

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0940 lei, în creştere cu 0,03 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei, scrie Agerpres.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,4133 lei, în scădere cu 1,37 bani (-0,30%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4270 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6157 lei, în scădere cu 0,99 bani (-0,17%) faţă de 5,6256 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 705.8364 lei, de la 711.5643 lei, în şedinţa precedentă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs leu euro
curs valutar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close