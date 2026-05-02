Oana Gheorghiu şi Petrişor Peiu se acuză reciproc de minciună pe tema listării companiilor de stat

În contextul discuţiilor despre listarea la bursă a unor pachete de acţiuni de la companiile de stat a izbucnit şi un schimb dur de replici între vicepremierul Oana Gheorgiu şi senatorul AUR Petrişor Peiu.

Totul a izbucnit în momentul în care Oana Gheorghiu l-a acuzat pe senatorul Peiu că se opune măsurii listării pentru că ar deţine acţiuni la mai multe companii de stat (detalii aici).

Ulterior, Petrişor Peiu a scris pe pagina sa de Facebook: "Oana Gheorghiu minte cu nerușinare atunci când spune că eu m-as opune listării la bursă. Am zeci de articole și sute de apariții publice în care îndemn la capitalizarea companiilor românești, de stat sau private, pe bursă! Ba chiar am proiecte de lege depuse în parlament care prevăd listări la bursă. As spune chiar că, din actualul parlament, sunt cel mai vocal susținător al folosirii bursei de valori pentru capitalizarea companiilor de stat.

Ma opun, însă, cu fermitate, metodelor obscure de ,,plasare accelerată privata" a averii statului către nișe fonduri străine alese pe spranceană de guvern.

În tot acest război nedemn al guvernului Bolojan contra mea, s-a pierdut din vedere un amănunt important: guvernul a mai pierdut peste 450 de milioane de euro din PNRR, dintre care 200 de milioane pentru modul în care s- au numit conducerile companiilor de stat, companii care ar fi trebuit supravegheate și corectate chiar de către subordonații vicepremierului Oana Gheorghiu!

Problema pe care eu am indicat-o cu precizie: Oana Gheorghiu a propus guvernului, pe 15 aprilie, un mecanism prin care, în maxim 4 luni, ar fi urmat sa atribuie acțiuni la un preț mult mai mic decât valoarea de piață, la Hidroelectrica și Romgaz, în valoare de peste 10 miliarde de lei unor fonduri de investiții alese în mod discreționar de către guvern.

Fondul problemei rămâne, așadar, fără răspuns de la guvern și de la dublul vice premier."

Câteva ore mai târziu, a venit şi replica Oanei Gheorghiu: "Supărat că a aflat toată România despre acțiunile pe care le deține la companiile de stat, domnul parlamentar/investitor Petrișor Peiu spune așa pe pagina dumnealui:

„Cineva a cheltuit ieri câteva milioane de euro pentru a republica, prin zeci de mii de conturi, in aproape toate ziarele si la aproape toate televiziunile, o postare a vice-premierului Oana Gheorghiu”.

Context în care vă invit să mergeți pe pagina domnului parlamentar/investitor și să îi spuneți exact câți bani ați luat fiecare.

Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele, îl invit să doneze înapoi statului român toate acțiunile alea pe care le deține la companiile de stat.

Că doar vorba aia: nu ne vindem țara."