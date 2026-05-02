€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Data actualizării: 17:55 02 Mai 2026 | Data publicării: 17:55 02 Mai 2026

Oana Gheorghiu şi Petrişor Peiu se acuză reciproc de minciună pe tema listării companiilor de stat
Autor: Mihai Ciobanu

peiu - gheorghiu

Schimb dur de replici între vicepremierul Oana Gheorghiu şi senatorul AUR Petrişor Peiu.

În contextul discuţiilor despre listarea la bursă a unor pachete de acţiuni de la companiile de stat a izbucnit şi un schimb dur de replici între vicepremierul Oana Gheorgiu şi senatorul AUR Petrişor Peiu.

Totul a izbucnit în momentul în care Oana Gheorghiu l-a acuzat pe senatorul Peiu că se opune măsurii listării pentru că ar deţine acţiuni la mai multe companii de stat (detalii aici).

Ulterior, Petrişor Peiu a scris pe pagina sa de Facebook: "Oana Gheorghiu minte cu nerușinare atunci când spune că eu m-as opune listării la bursă. Am zeci de articole și sute de apariții publice în care îndemn la capitalizarea companiilor românești, de stat sau private, pe bursă! Ba chiar am proiecte de lege depuse în parlament care prevăd listări la bursă. As spune chiar că, din actualul parlament, sunt cel mai vocal susținător al folosirii bursei de valori pentru capitalizarea companiilor de stat.

Ma opun, însă, cu fermitate, metodelor obscure de ,,plasare accelerată privata" a averii statului către nișe fonduri străine alese pe spranceană de guvern.

În tot acest război nedemn al guvernului Bolojan contra mea, s-a pierdut din vedere un amănunt important: guvernul a mai pierdut peste 450 de milioane de euro din PNRR, dintre care 200 de milioane pentru modul în care s- au numit conducerile companiilor de stat, companii care ar fi trebuit supravegheate și corectate chiar de către subordonații vicepremierului Oana Gheorghiu!

Problema pe care eu am indicat-o cu precizie: Oana Gheorghiu a propus guvernului, pe 15 aprilie, un mecanism prin care, în maxim 4 luni, ar fi urmat sa atribuie acțiuni la un preț mult mai mic decât valoarea de piață, la Hidroelectrica și Romgaz, în valoare de peste 10 miliarde de lei unor fonduri de investiții alese în mod discreționar de către guvern.

Fondul problemei rămâne, așadar, fără răspuns de la guvern și de la dublul vice premier."

Câteva ore mai târziu, a venit şi replica Oanei Gheorghiu: "Supărat că a aflat toată România despre acțiunile pe care le deține la companiile de stat, domnul parlamentar/investitor Petrișor Peiu spune așa pe pagina dumnealui:
„Cineva a cheltuit ieri câteva milioane de euro pentru a republica, prin zeci de mii de conturi, in aproape toate ziarele si la aproape toate televiziunile, o postare a vice-premierului Oana Gheorghiu”.

Context în care vă invit să mergeți pe pagina domnului parlamentar/investitor și să îi spuneți exact câți bani ați luat fiecare.

Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele, îl invit să doneze înapoi statului român toate acțiunile alea pe care le deține la companiile de stat.

Că doar vorba aia: nu ne vindem țara."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Oana Gheorghiu
petrisor peiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
O mică vedetă pe podium: Maria Gheorghe, Miss Fotogenia, vine la Mi-TH Influencer
Publicat acum 28 minute
Oana Gheorghiu şi Petrişor Peiu se acuză reciproc de minciună pe tema listării companiilor de stat
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Dosar penal după ce un schior a murit într-o avalanşă produsă pe Valea Coştilei
Publicat acum 1 ora si 12 minute
În Bel-Air, o mega-vilă de 400 de milioane de dolari vizează stabilirea unui record național de preț
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Controversa reintroducerii poligonului la examenul auto. Cine susţine proiectul şi cine se opune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta
Publicat acum 8 ore si 13 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 10 ore si 26 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 10 ore si 29 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close