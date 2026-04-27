Zuckerman, despre ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg: Un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a depus jurământul în data de 18 februarie 2026.

„Excelența voastră, Ambasada americană are, după cum știți, un rol foarte important în politica din România. Nu ar fi cazul ca ambasada să aibă, în acest moment, discuții cu președintele și cu liderii de partide?”, a zis Bogdan Chirieac.

„Îl cunosc pe noul ambasador, Darryl Nirenberg. În opinia mea, este un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă. Presupun că a avut deja discuții, dar nu pot ști cu certitudine. Are experiența necesară și am încredere în cumpătul său. Nu pot spune ce ar trebui sau nu ar trebui să facă, dar sunt convins că își face treaba așa cum trebuie”, a zis Adrian Zuckerman la DC News.

Cine este Darryl Nirenberg

Înainte de numirea sa în această poziție, ambasadorul Nirenberg, avocat cu peste 40 de ani de experiență în politica externă și dreptul comerțului internațional, a fost partener la Steptoe LLP, în Washington DC. Și-a început cariera în calitate de consilier legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al Comisiei pentru agricultură a Senatului. Ulterior, a făcut parte din Comisia pentru relații externe a Senatului, în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România, inclusiv în calitate de consilier juridic al minorității și director adjunct al personalului minorității. A fost șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, în perioada în care acesta a deținut funcția de președinte al Senatului.

După 14 ani petrecuți în Congresul SUA, ambasadorul Nirenberg și-a continuat cariera în mediul privat, la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener. Ambasadorul Nirenberg a absolvit Universitatea Colgate, unde a obținut distincția „cum laude” și a obținut titlul de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, în timp ce lucra cu normă întreagă în Senat.

De-a lungul timpului, a fost implicat activ în comunitate, antrenând echipe sportive de tineret, făcând parte din mai multe consilii de administrație ale unor organizații non-profit și mentorând studenți prin programul Thought Into Action al Universității Colgate. Este căsătorit cu Lori Nirenberg și are doi copii adulți.

